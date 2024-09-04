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الإسرائيليون محبطون، ولكن هل يريدون وقف الحرب؟.. ليس بالضبط

9/4/2024 3:10:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة دانا ميلز* - (مجلة 972+) 30/8/2024
‏الالتفاف حول العلم، وانخفاض الثقة في الحكومة، وانتعاش الدعم لنتنياهو: داليا شيندلين تفكك اتجاهات الرأي العام الغريبة في إسرائيل.‏
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بعد مرور ما يقرب من عام على ‏‏الهجوم الأكثر فتكا‏‏ً في تاريخ إسرائيل، ما يزال الجيش الإسرائيلي يشن حرباً مدمرة في قطاع غزة من دون نهاية واضحة في الأفق. وهناك الآن أدلة وفيرة على أن كبار الشخصيات السياسية والأمنية الإسرائيلية فشلت‏ في الاستجابة للتحذيرات‏‏ في الفترة التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الذي قادته "حماس"، كما اعترف الجيش أيضاً بأنه كان بطيئاً جداً في الاستجابة. ‏‏وأكدت التحقيقات‏‏ أن كبار القادة فعّلوا خلال الهجوم "توجيه هنبعل" سيئ الصيت، الذي يسمح للقوات الإسرائيلية بتعريض حياة الرهائن للخطر من أجل الحيلولة دون اختطافهم أحياء.
ومنذ ذلك الحين، عاد من الرهائن في أكياس الجثث أكثر من أولئك الذين حررتهم العملية العسكرية في غزة، وقتل في المعركة جنود بمعدل يزيد على واحد في اليوم منذ بدء الغزو البري. وما يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين مشردين من المجتمعات القريبة من الحدود اللبنانية وفي "غلاف غزة". وتواجه إسرائيل ‏‏تهمة ارتكاب إبادة جماعية‏‏ وجرائم حرب -مع ‏‏إمكانية إصدار مذكرات اعتقال‏‏ لقادتها- في لاهاي، كما خفضت وكالتان أميركيتان رئيسيتان التصنيف الائتماني للبلد.‏
‏‏مع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن الإسرائيليين ما يزالون ‏‏يؤيدون استمرار الحرب بأغلبية ساحقة‏‏، ولو أن ذلك ليس بلا ‏‏محاذير‏‏ -بل ‏‏ويعودون‏‏ إلى الوقوف وراء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.‏
‏‏في محاولة لفهم الشعبية التي تحظى بها الحرب في إسرائيل وفهم المزاج السائد بين الجمهور، أجرت "مجلة 972+" حوارًا مع إحدى مؤسسيها، داليا شيندلين -المستشارة السياسية، ومحللة الرأي العام ومؤلفة كتاب "عيوب الديمقراطية في إسرائيل". تم تحرير المقابلة من أجل الطول والوضوح.‏
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- فلنبدأ بالصورة العامة: ما الاتجاهات الرئيسية في الرأي العام الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)؟‏
. الاتجاهات الأساسية التي أتعقبها تتعلق بالسياسة الإسرائيلية، وجوانب مختلفة من الحرب، والقضية الكبرى المتمثلة في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأنا أستخدم "البيانات الطولية" (تتبع الموضوعات نفسها على مدى فترة طويلة من الزمن)، وعبر المقارنات مع بلدان أخرى.
إن ما نتوقع رؤيته في زمن الحرب هو تأثير "الالتفاف حول العلم"، وبين اليهود الإسرائيليين رأينا هذا بالضبط: ثمة ‏‏دعم كبير جداً وكاسح‏‏ للحرب. وتجدر ملاحظة أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أظهروا باستمرار مستويات دعم أقل بكثير لهجوم الجيش.‏
كما رأينا أيضاً ترويج وتعميم بعض المواقف المتطرفة للغاية بين اليهود الإسرائيليين في ما يتعلق بالحرب، بما في ذلك ‏‏معارضة وصول المساعدات الإنسانية‏‏ والتبرير المطلق لجميع أنواع الأعمال العسكرية تقريباً. وتشمل الآراء الشائعة أيضاً الحجة القائلة إن إسرائيل يجب أن ‏‏تضرب "حزب الله" ولبنان بقوة‏‏، وإن إسرائيل يجب أن ‏‏تحتل غزة‏‏ وتعيد بناء المستوطنات اليهودية هناك. ‏
‏في الوقت نفسه، انخفض الدعم لحل الدولتين إلى ‏‏أدنى مستوى له على الإطلاق‏‏. وقد انخفض مجموع التأييد العام له إلى حوالي 40 في المائة، وبين اليهود الإسرائيليين فقط، انخفض إلى أقل من ذلك -إلى حوالي 30-35 في المائة.
‏بينما يغلب أن يرى المرء في بلدان أخرى تحت تأثير "الالتفاف حول العلم" دعماً قوياً للقيادة، في إسرائيل رأينا العكس. انخفض الدعم للقيادة بين اليهود الإسرائيليين إلى ‏‏أدنى مستوياته على الإطلاق‏‏‏‏، وهو أمر غير معتاد على الإطلاق في الأشهر الأولى خلال زمن الحرب. وكان هذا الاتجاه ثابتاً للغاية.
‏حصل نتنياهو وحزبه، "الليكود" على تقييمات مريعة، حيث خسروا حوالي 50 في المائة من دعمهم. وخسرت الحكومة (ككل) ثلث دعمها، وانخفضت المسائل العامة حول ثقة الجمهور بالحكومة إلى أقل من 20 في المائة، إلى جانب الإيمان بقوة المجتمع الإسرائيلي نفسه.

- ولكن، الآن بدأ دعم نتنياهو في الارتداد نحو الصعود، أليس كذلك؟‏
. نعم، نحن نرى الثقة في الحكومة تتعافى بثبات في جميع الاستطلاعات -بدءاً من نيسان (أبريل) (عندما اغتالت إسرائيل قائداً إيرانياً لفيلق القدس في دمشق، ‏‏وردت إيران بهجوم صاروخي‏‏). أظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة أن حزب "الليكود" سيفوز بأكبر عدد من الأصوات إذا أجريت الانتخابات اليوم، وأن نتنياهو نفسه عاد ليتصدر مرة أخرى في استطلاعات الرأي المباشرة في مقابل زعيم المعارضة، بيني غانتس. إنه ليس في وضع ممتاز، لكنه حيث كان قبل الحرب، أكثر أو أقل.‏
يرتبط هذا التعافي بالتهديدات الجديدة من إيران و"حزب الله" في أعقاب ‏‏الاغتيالات الإسرائيلية في بيروت وطهران‏‏. وقد عزز هذا الوضع الشعور بين اليهود الإسرائيليين بأن إسرائيل محاطة باستمرار بالأعداء. ‏
ومع مرور الوقت، شاهدنا أيضاً المواقف تجاه الحرب وهي تصبح أكثر تشككاً. ولم يكن ذلك بسبب الافتقار إلى الرغبة؛ إننا نرى بالتأكيد أعداداً ثابتة من الناس الذين يعتقدون أن الحرب مبررة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأسئلة التي تُطرح عما إذا كانت إسرائيل قادرة على تحقيق "نصر كامل"، نرى انخفاضاً في الثقة، حيث ‏‏ يرفض حوالي ‏‏الثلثين‏‏ مزاعم نتنياهو بأن مثل هذه النتيجة في متناول اليد.‏
‏وبالمثل، نرى استقراراً -بل وانتعاشاً طفيفاً- لبعض المسائل طويلة الأجل التي نختبرها فيما يتعلق باتفاقات السلام. وليس هذا لأن الناس يعتقدون أن السلام أصبح قاب قوسين أو أدنى، لكنه مقياس: إنه يعكس حقيقة أن الناس كانوا في مزاج متطرف للغاية في الأشهر الستة الأولى من الحرب، وهم الآن يعودون إلى شيء يشبه مواقفهم السابقة.

- ماذا تفهمين من الاتجاهات بشأن بدعم إبرام صفقة لاستعادة الرهائن؟ هل الناس مستعدون لتقديم تنازلات -مثل وقف إطلاق النار- حتى يتمكن مواطنوهم من العودة إلى ديارهم؟ وكيف يرتبط هذا بالأهداف العسكرية المعلنة المتمثلة في تحقيق "النصر الكامل"؟
.‏‏ هناك دائماً أغلبية أو أكثرية تؤيد عقد صفقة لإعادة الرهائن. حتى عندما يتم اقتراح وقف كامل لإطلاق النار، ‏‏لديكِ أغلبية‏‏ تفضل دفع الثمن. والحقيقة هي أنها لا توجد صفقة رهائن من دون وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين رفيعي المستوى.
‏من الصعب رسم اتجاه واضح، لأنه في كل مرة يتم طرح أسئلة مختلفة على الجمهور الإسرائيلي. لا أحد يسأل "هل تريد إطلاق سراح الرهائن؟" لأن النتيجة ستكون 100 في المائة "نعم". وبالمثل، لم أر سؤالا يسأل: "هل تؤيد أو تعارض الحرب؟" أو "هل تعتقد أن عدد الضحايا الفلسطينيين له ما يبرره كوسيلة للضغط على 'حماس'؟". ما يتم طرحه فقط هو ما يتعلق بالتنازلات: "ما الثمن الذي ستكون على استعداد لدفعه مقابل صفقة رهائن؟"‏.

- هل رأيتِ تغييرات تحدث في مواقف اليهود الإسرائيليين تجاه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والعكس؟‏
‏. كانت بعض استطلاعات الرأي قد أجريت حول هذا الموضوع في بداية الحرب، لـ(قياس) ما إذا كانت أعمال شغب داخلية يمكن أن تحدث، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي شيء. لا أستطيع أن أتذكر الكثير من استطلاعات الرأي منذ ذلك الحين. كان هناك شك في اليهود الإسرائيليين بين المواطنين الفلسطينيين بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ‏‏والكثير من الخوف‏‏، وربما ‏‏عدم الارتياح لما فعلته "حماس"‏‏. هناك يأس بين المواطنين الفلسطينيين بشأن المستقبل: كيف ‏‏سيستمرون في العيش في هذا الوضع‏‏؟‏

- ما الاتجاهات التي ترينها تنتشر بين اليهود الإسرائيليين في ما يتعلق بالتجنيد في الحملة العسكرية في مقابل الرفض أو الفرار؟
‏. هناك استجابة عالية جداً ونزعة تطوعية (للجيش). وفي الوقت نفسه، سمعت عن قدر كبير من المصاعب -قصص مكثفة جداً عن أشخاص تنهار سبل عيشهم، أو الذين يعانون من صدمة ما بعد إرسالهم لجولة أو جولتين من الخدمة العسكرية.
‏سمعت أن السجون العسكرية ممتلئة لأن هناك إسرائيليين يحاولون الخروج من الخدمة -ليس لأنهم دعاة سلام أو يساريون مناهضون للحرب، ولكن لأنهم لا يستطيعون التعامل معها. أعتقد أن هناك مشكلة حادة للغاية في الروح المعنوية، على الرغم من أنني أعرف أن (الدعم النشط للمجهود الحربي) يبدو مرتفعاً حتى الآن. ولكن، هناك مشاكل تتعلق بالإجهاد والمصاعب المالية لأن الخدمة الاحتياطية طويلة جداً.
- كيف تفسرين انخفاض مستوى العصيان المدني بين الإسرائيليين -خاصة عند أخذ ‏‏المظاهرات الكبيرة ضد الانقلاب القضائي‏‏ في العام 2023، والمعارضة الجماهيرية ضد حرب لبنان، وحتى معارضة العمليات السابقة في غزة، بعين الاعتبار؟ يبدو الأمر وكأنه كان هناك على كل المستويات -سواء كانت احتجاجات الشوارع، أو وجود شخصيات عامة مستعدة لتوجيه النقد- صمت وتواطؤ‏‏ من السكان اليهود الإسرائيليين.‏
. كان 7 تشرين الأول (أكتوبر) لحظة فاصلة أذهلت اليهود الإسرائيليين، وتم استغلالها وتصنيمها لتحقيق مكاسب سياسية منذ حدوثها. لا أرى معارضة كبيرة للعناصر الوحشية للحرب بين الجمهور اليهودي الإسرائيلي لأنه لا يوجد تغيير حقيقي في منسوب التعاطف معها. ربما توجد نسب أكثر تواضعاً تعارض إيصال المساعدات الإنسانية، ولكن هذا كل شيء. كما قلت، الشيء الوحيد الذي تغير هو ثقة الجمهور بقدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها الحربية. ‏
‏في الوقت نفسه، كانت هناك مظاهرات كبيرة ضد الحكومة، أو من أجل استعادة الرهائن، لا أتذكر أنني رأيت مثلها أبداً في زمن الحرب. بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، هناك ميل أقل إلى الاحتجاج مما لدى اليهود بسبب ‏‏الخوف من الاضطهاد‏‏.‏
‏تظهر استطلاعات الرأي قدرًا يُعتد به من الإحباط: الجمهور اليهودي الإسرائيلي لا يعتقد أن الحكومة تتابع خوض الحرب للأسباب الصحيحة. ويريد جميع اليهود الإسرائيليين تقريباً "تدمير حماس"، لكن ‏‏أكثر من نصف‏‏ الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يطيل الحملة العسكرية من أجل الإبقاء على نفسه في السلطة. هل يعني هذا أنهم يريدون فعلاً وقف الحرب؟ ليس بالضبط.

‏*دانا ميلز Dana Mills: كاتبة وناشطة وراقصة، ومديرة تطوير الموارد لمجلتي "لوكال كول"/ "مجلة 972+". وهي مؤلفة كتب ‏‏"الرقص والسياسة: تجاوز الحدود‏‏" (2016) Dance and Politics: Moving beyond Boundaries ؛ و‏‏"‏‏روزا لوكسمبورغ‏‏" ‏‏Rosa Luxemburg (2020‏‏)؛ و"‏‏الرقص والنشاط"‏‏ (2021) Dance and Activism؛ و‏‏"حرب امرأة واحدة" One Woman's War ‏(2024). ‏
*نشر هذا الحوار تحت عنوان: 'Israelis are frustrated, but do they want to stop the war? Not exactly'

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