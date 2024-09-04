بينها قمر صناعي وراجمة صواريخ...الأردن يكشف عن جديد تصنيعه العسكري (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
كشف المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" والشركات التابعة له عن مجموعة جديدة متميزة من المنظومات والحلول الدفاعية والتكنولوجية التي تم إنتاجها وتطويرها لعرض القدرات والإمكانيات المتوفرة بالمركز والشركات التابعة له وتسويقها بما يتوافق مع احتياجات الشركاء على هامش معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024، الذي افتتح فعالياته امس جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وتختتم فعالياته الخميس في مركز المعارض والمؤتمرات في العقبة.
وقال الناطق الاعلامي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال المهندس راتب أبو الراغب، انه تم أطلاق 25 منتج جديد على هامش افتتاح معرض سوفكس يشمل عدداً من الحلول والمنظومات والمنتجات الدفاعية والأمنية، علاوة على الإعلان عن امتلاك الجودبي لقدرات جديدة و نوعية، مؤكدا ان المركز من خلال ذراع البحث و التطوير بتصميم و تطوير راجمة الصواريخ "CYCLONE" بنوعيها المحمولة والمجرورة بعيار ٧٠ مم، وهي راجمة متعددة السبطانات لها القدرة على ضرب نيران كثيفة وسريعة لتدمير الأهداف إذ يسعى جودبي لتنفيذ رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لتعزيز قدرات الصناعات الدفاعية بإنتاج منظومات الردع المختلفة ولتحقيق الرؤية يكشف الجودبي اليوم عن البدء بتوطين صناعة القذائف المتوسطة و الثقيلة من عيار مورتر 81 و 120 ملم و قذائف مدفع 155 ملم و قذائف الطائرات من نوع MK81,82,84.
وتعكس مشاركة المركز مدى التطور في مجال التصنيع للأنظمة الدفاعية والتكنولوجية، من خلال تصميم وتطوير حلول ومنظومات ومنتجات جديدة تستند على قاعدة من التقنيات والتكنولوجية الحديثة والقدرات العالية وذلك بسواعد وخبرات أردنية، حيث أطلق المركز العديد من المنتجات والحلول التي تتناسب مع المهمات العملياتية للقوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع وامن الحدود في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذلك لمواجهة التحديات والتهديدات الطارئة الحالية بقصد تحييدها والتعامل معها.
وبين ابو الراغب ان المركز إطلاق القمر الصناعي الأردني الأول من نوعه (نشمي سات) حيث جاء هذا المشروع كأول ساتل (قمر صناعي) أردني من فئة الكيوب سات، بحجم (6U)، لرفع المستوى العلمي والتكنولوجي في قطاع تكنولوجيا الفضاء على المستوى الوطني وبالتعاون مع الجهات المتخصصة في هذا المجال محليا ودولياً، بالاضافة الى شراكة جديدة للعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة المتقدمة لتحويل الزوارق العادية إلى زوارق مسيرة ذاتياً والتي يتم التحكم فيها عن بعد وتحويلها إلى زوارق صديقه للبيئة من خلال تحويلها الى المحركات والبطاريات الكهربائية واضافة منظومات الاستطلاع والمراقبة ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الاستراتيجية التي يقوم المركز بالاستثمار فيها والعمل على توطين هذه التقنيات محليا.
واشار ابو الراغب ان المركز اطلق كذلك، منظومة العقاب المثبت عليها الكاميرا الحرارية DRAGON EYE وهو نظام رؤيا ليلي نهاري متحرك إضافة إلى الإعلان عن نظام كشف التسلل و تعقب المتسللين (كاشف) كما تم إطلاق منظومات قيادة و سيطرة لمضادات الطائرات المسيرة تجمع مجموعة من المنظومات من خلال غرفة تحكم مركزية كما تم الإعلان عن أنظمة تشويش حديثة مثل نظام(SMART SWEEPER) للتشويش الموجه، وبندقية التشويش التكتيكية المحمولة باليد SIGNAL STRIKER و تطوير على منظومة (SILENT SHIELD) المتحركة للتشويش على العبوات المتفجرة المتحكم بها عن بعد، وعلى مستوى الانظمة البرية والحلول الصناعية أعلن ابو الراغب عن إطلاق جودبي لمنظومة الوحش الكاسر وهي منظومة متطورة متحركة لحماية القوات العاملة أثناء الواجب حيث تحتوي على انظمه متقدمة لكشف تهديدات الطائرات المسيرة والتعامل معها من خلال التشويش وقوة النار بواسطة قاعدة سلاح متزنة ونظام يكشف مواقع إطلاق النار بهدف التعامل معها.
ورفع المركز الستار عن إطلاق آلية السهم الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال توظيف ثورة البطاريات الكهربائية في الآليات العسكرية والتي تسير 200كم في الشحنة الواحدة، ذلك بالإضافة إلى آلية السيف التي تتميز بأنها آلية تكتيكية مصفحة من المستوى STANAG II ذات القـدرة العاليـة علـى الحركـة والمنـاورة فـي التضاريـس والمناطـق الصعبـة والوعـرة والمعتمدة ضمن المواصفات العالمية، كما تم عرض نسخة جديدة من آلية البرق بنسختها الجديدة للإخلاء الطبي للمصابين.
يشار إلى أن المركز الأردني للتصميم و التطوير“جودبي” يعتبر من الرواد في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية في المنطقة نظراً لما يتمتع به من سمعة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والتي أدت إلى التوسع المدروس لأعمال وأنشطة المركز بحيث أصبح يشكل قاعدة للبحث والتطوير والصناعة المتطورة التي تواكب التطورات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية و حاضنة للأبداع و الابتكار ويؤسس المركز شراكات مع الشركات العالمية الرائدة لنقل الخبرة والمعرفة بما ينعكس إيجاباً في تعزيز الميزة التنافسية وتحقيق الاكتفاء من بعض المعدات والأنظمة وتزويد قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بحلول دفاعية وأمنية تتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها.
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