بينها قمر صناعي وراجمة صواريخ...الأردن يكشف عن جديد تصنيعه العسكري (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

كشف المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" والشركات التابعة له عن مجموعة جديدة متميزة من المنظومات والحلول الدفاعية والتكنولوجية التي تم إنتاجها وتطويرها لعرض القدرات والإمكانيات المتوفرة بالمركز والشركات التابعة له وتسويقها بما يتوافق مع احتياجات الشركاء على هامش ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024، الذي افتتح فعالياته امس جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وتختتم فعالياته الخميس في مركز المعارض والمؤتمرات في العقبة.



وقال الناطق الاعلامي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال المهندس راتب أبو الراغب، انه تم أطلاق 25 منتج جديد على هامش افتتاح معرض سوفكس يشمل عدداً من الحلول والمنظومات والمنتجات الدفاعية والأمنية، علاوة على الإعلان عن امتلاك الجودبي لقدرات جديدة و نوعية، مؤكدا ان المركز من خلال ذراع البحث و التطوير بتصميم و تطوير راجمة الصواريخ "CYCLONE" بنوعيها المحمولة والمجرورة بعيار ٧٠ مم، وهي راجمة متعددة السبطانات لها القدرة على ضرب نيران كثيفة وسريعة لتدمير الأهداف إذ يسعى جودبي لتنفيذ رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لتعزيز قدرات الصناعات الدفاعية بإنتاج منظومات الردع المختلفة ولتحقيق الرؤية يكشف الجودبي اليوم عن البدء بتوطين صناعة القذائف المتوسطة و الثقيلة من عيار مورتر 81 و 120 ملم و قذائف مدفع 155 ملم و قذائف الطائرات من نوع MK81,82,84.



وتعكس مشاركة المركز مدى التطور في مجال التصنيع للأنظمة الدفاعية والتكنولوجية، من خلال تصميم وتطوير حلول ومنظومات ومنتجات جديدة تستند على قاعدة من التقنيات والتكنولوجية الحديثة والقدرات العالية وذلك بسواعد وخبرات أردنية، حيث أطلق المركز العديد من المنتجات والحلول التي تتناسب مع المهمات العملياتية للقوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع وامن الحدود في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذلك لمواجهة التحديات والتهديدات الطارئة الحالية بقصد تحييدها والتعامل معها.



وبين ابو الراغب ان المركز إطلاق القمر الصناعي الأردني الأول من نوعه (نشمي سات) حيث جاء هذا المشروع كأول ساتل (قمر صناعي) أردني من فئة الكيوب سات، بحجم (6U)، لرفع المستوى العلمي والتكنولوجي في قطاع تكنولوجيا الفضاء على المستوى الوطني وبالتعاون مع الجهات المتخصصة في هذا المجال محليا ودولياً، بالاضافة الى شراكة جديدة للعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة المتقدمة لتحويل الزوارق العادية إلى زوارق مسيرة ذاتياً والتي يتم التحكم فيها عن بعد وتحويلها إلى زوارق صديقه للبيئة من خلال تحويلها الى المحركات والبطاريات الكهربائية واضافة منظومات الاستطلاع والمراقبة ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الاستراتيجية التي يقوم المركز بالاستثمار فيها والعمل على توطين هذه التقنيات محليا.



واشار ابو الراغب ان المركز اطلق كذلك، منظومة العقاب المثبت عليها الكاميرا الحرارية DRAGON EYE وهو نظام رؤيا ليلي نهاري متحرك إضافة إلى الإعلان عن نظام كشف التسلل و تعقب المتسللين (كاشف) كما تم إطلاق منظومات قيادة و سيطرة لمضادات الطائرات المسيرة تجمع مجموعة من المنظومات من خلال غرفة تحكم مركزية كما تم الإعلان عن أنظمة تشويش حديثة مثل نظام(SMART SWEEPER) للتشويش الموجه، وبندقية التشويش التكتيكية المحمولة باليد SIGNAL STRIKER و تطوير على منظومة (SILENT SHIELD) المتحركة للتشويش على العبوات المتفجرة المتحكم بها عن بعد، وعلى مستوى الانظمة البرية والحلول الصناعية أعلن ابو الراغب عن إطلاق جودبي لمنظومة الوحش الكاسر وهي منظومة متطورة متحركة لحماية القوات العاملة أثناء الواجب حيث تحتوي على انظمه متقدمة لكشف تهديدات الطائرات المسيرة والتعامل معها من خلال التشويش وقوة النار بواسطة قاعدة سلاح متزنة ونظام يكشف مواقع إطلاق النار بهدف التعامل معها.



ورفع المركز الستار عن إطلاق آلية السهم الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال توظيف ثورة البطاريات الكهربائية في الآليات العسكرية والتي تسير 200كم في الشحنة الواحدة، ذلك بالإضافة إلى آلية السيف التي تتميز بأنها آلية تكتيكية مصفحة من المستوى STANAG II ذات القـدرة العاليـة علـى الحركـة والمنـاورة فـي التضاريـس والمناطـق الصعبـة والوعـرة والمعتمدة ضمن المواصفات العالمية، كما تم عرض نسخة جديدة من آلية البرق بنسختها الجديدة للإخلاء الطبي للمصابين.



يشار إلى أن المركز الأردني للتصميم و التطوير“جودبي” يعتبر من الرواد في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية في المنطقة نظراً لما يتمتع به من سمعة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والتي أدت إلى التوسع المدروس لأعمال وأنشطة المركز بحيث أصبح يشكل قاعدة للبحث والتطوير والصناعة المتطورة التي تواكب التطورات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية و حاضنة للأبداع و الابتكار ويؤسس المركز شراكات مع الشركات العالمية الرائدة لنقل الخبرة والمعرفة بما ينعكس إيجاباً في تعزيز الميزة التنافسية وتحقيق الاكتفاء من بعض المعدات والأنظمة وتزويد قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بحلول دفاعية وأمنية تتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها.