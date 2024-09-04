جولدمان ساكس: فوز كامالا هاريس الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال مصرف“جولدمان ساكس”، إن الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين القادمين سيكون فوز كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة، وحصول حزبها الديمقراطي على أغلبية في الكونجرس.
وأوضح المصرف في مذكرة صدرت مساء أمس الثلاثاء، إنه حال فوز الجمهوريين بسباق البيت الأبيض والكونجرس معاً، أو حتى في ظل حكومة منقسمة بقيادة المرشح الجمهوري“دونالد ترامب”، فسوف يتضرر الناتج الاقتصادي لأمريكا العام القادم.
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وأضاف أن هذا على الأرجح سيكون بسبب تشديد سياسات الهجرة، ورفع الرسوم الجمركية خلال ولاية“ترامب” الثانية، لكن نمو التوظيف في أمريكا قد يصبح أقوى في ظل حكومة ديمقراطية مقارنة بما كان عليه خلال فترة الرئاسة الجمهورية السابقة.
وتابع أن فوز“ترامب” سوف يؤدي إلى صدمة اقتصادية تؤثر في ذروتها على الناتج المحلي الإجمالي بالانخفاض بمقدار 0.5% خلال النصف الثاني من 2025، ثم تهدأ بعد ذلك في العام التالي، حسبما نقلته وكالة“رويترز”.
أما إذا فاز الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر عقدهما في نوفمبر القادم، فسوف تساهم برامج الإنفاق الجديدة، وتمديد الإعفاءات الضريبية للأسر متوسطة الدخل في الحد من آثار تراجع الاستثمار نتيجة ارتفاع الضرائب على الشركات.
وأشار المصرف إلى أن زيادة معدلات الضرائب على الشركات سوف تساعد على زيادة مكون الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة، وبالتالي حدوث زيادة طفيفة أيضاً في متوسط النمو الاقتصادي خلال عامي 2025 و2026.
وتحت إدارة“كامالا هاريس”، يرى“جولدمان ساكس” أن معدل نمو التوظيف سيكون أعلى بنحو 10 آلاف وظيفة شهرياً مما لو فاز“ترامب” وباتت الحكومة الأمريكية منقسمة، وبنحو 30 ألف وظيفة شهرياً مما لو فاز الحزب الجمهوري بكلتا السلطتين.
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