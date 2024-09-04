جولدمان ساكس: فوز كامالا هاريس الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصرف“جولدمان ساكس”، إن الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين القادمين سيكون فوز كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة، وحصول حزبها الديمقراطي على أغلبية في الكونجرس.

وأوضح المصرف في مذكرة صدرت مساء أمس الثلاثاء، إنه حال فوز الجمهوريين بسباق البيت الأبيض والكونجرس معاً، أو حتى في ظل حكومة منقسمة بقيادة المرشح الجمهوري“دونالد ترامب”، فسوف يتضرر الناتج الاقتصادي لأمريكا العام القادم.

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وأضاف أن هذا على الأرجح سيكون بسبب تشديد سياسات الهجرة، ورفع الرسوم الجمركية خلال ولاية“ترامب” الثانية، لكن نمو التوظيف في أمريكا قد يصبح أقوى في ظل حكومة ديمقراطية مقارنة بما كان عليه خلال فترة الرئاسة الجمهورية السابقة.

وتابع أن فوز“ترامب” سوف يؤدي إلى صدمة اقتصادية تؤثر في ذروتها على الناتج المحلي الإجمالي بالانخفاض بمقدار 0.5% خلال النصف الثاني من 2025، ثم تهدأ بعد ذلك في العام التالي، حسبما نقلته وكالة“رويترز”.

أما إذا فاز الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر عقدهما في نوفمبر القادم، فسوف تساهم برامج الإنفاق الجديدة، وتمديد الإعفاءات الضريبية للأسر متوسطة الدخل في الحد من آثار تراجع الاستثمار نتيجة ارتفاع الضرائب على الشركات.

وأشار المصرف إلى أن زيادة معدلات الضرائب على الشركات سوف تساعد على زيادة مكون الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة، وبالتالي حدوث زيادة طفيفة أيضاً في متوسط النمو الاقتصادي خلال عامي 2025 و2026.

وتحت إدارة“كامالا هاريس”، يرى“جولدمان ساكس” أن معدل نمو التوظيف سيكون أعلى بنحو 10 آلاف وظيفة شهرياً مما لو فاز“ترامب” وباتت الحكومة الأمريكية منقسمة، وبنحو 30 ألف وظيفة شهرياً مما لو فاز الحزب الجمهوري بكلتا السلطتين.