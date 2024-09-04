طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع في يوليو متجاوزة التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الطلبيات الجديدة للمصانع الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي، بعد انخفاضها خلال شهرين متتاليين، مما قد يعزز سيناريو الهبوط الناعم.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاع طلبيات المصانع خلال يوليو بنسبة 5% على أساس شهري أو 28.2 مليار دولار لتصل إلى 592.1 مليار دولار، وهو ما تجاوز التوقعات بارتفاع بنسبة 4.7%.
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يأتي ذلك مع زيادة طلبيات السلع المعمرة بمقدار 25.9 مليار دولار أو 9.8% إلى 289.5 مليار دولار في يوليو، لترتفع خلال خمسة من الأشهر الستة الماضية، وهي أعلى وتيرة زيادة منذ يوليو 2020 (+11.5%).
فيما ارتفعت طلبيات السلع المصنعة غير المعمرة خلال يوليو بمقدار 0.8% أو 2.3 مليار دولار إلى 302.7 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108637045
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