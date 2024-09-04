طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع في يوليو متجاوزة التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الطلبيات الجديدة للمصانع الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي، بعد انخفاضها خلال شهرين متتاليين، مما قد يعزز سيناريو الهبوط الناعم.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم الأربعاء، ارتفاع طلبيات المصانع خلال يوليو بنسبة 5% على أساس شهري أو 28.2 مليار دولار لتصل إلى 592.1 مليار دولار، وهو ما تجاوز التوقعات بارتفاع بنسبة 4.7%.

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يأتي ذلك مع زيادة طلبيات السلع المعمرة بمقدار 25.9 مليار دولار أو 9.8% إلى 289.5 مليار دولار في يوليو، لترتفع خلال خمسة من الأشهر الستة الماضية، وهي أعلى وتيرة زيادة منذ يوليو 2020 (+11.5%).

فيما ارتفعت طلبيات السلع المصنعة غير المعمرة خلال يوليو بمقدار 0.8% أو 2.3 مليار دولار إلى 302.7 مليار دولار.

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