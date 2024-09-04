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بورصات آسيا تتبع وول ستريت وتتكبد خسائر حادة

9/4/2024 9:50:00 AM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل حاد في ختام تداولات اليوم، مقتفية أثر نظيرتها في "وول ستريت" أمس، بعد أن سجلت أسوأ يوم لها منذ أوائل أغسطس الماضي؛ مما أدى إلى انخفاض أسهم التكنولوجيا ودفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال عدة أشهر. وتراجع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 3.8% إلى 37,211.09، متصدرًا التراجعات في آسيا.
وهبط مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 3.0% إلى 2,584.81، وانخفضت أسهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 3.1%. وانخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 2.1% إلى 7,933.40 بعد أن أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 1% من الربع الثاني لعام 2023، وهو ما كان قليلًا فوق توقعات الخبراء. كما تراجع مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 1.1% إلى 17,462.25، وفقد مؤشر شنغهاي المركب 0.5% ليصل إلى 2,789.39.
وتكبدت بورصة "وول ستريت" أمس، خسائر حادة، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.51% في ختام التداولات، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.12%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.26%.

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