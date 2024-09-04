بورصات آسيا تتبع وول ستريت وتتكبد خسائر حادة

(MENAFN
- Al Watan)
تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بشكل حاد في ختام تداولات اليوم، مقتفية أثر نظيرتها في "وول ستريت" أمس، بعد أن سجلت أسوأ يوم لها منذ أوائل أغسطس الماضي؛ مما أدى إلى انخفاض أسهم التكنولوجيا ودفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال عدة أشهر. وتراجع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 3.8% إلى 37,211.09، متصدرًا التراجعات في آسيا.
وهبط مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 3.0% إلى 2,584.81، وانخفضت أسهم سامسونج
للإلكترونيات بنسبة 3.1%. وانخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 2.1% إلى 7,933.40 بعد أن أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 1% من الربع الثاني لعام 2023، وهو ما كان قليلًا فوق توقعات الخبراء. كما تراجع مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 1.1% إلى 17,462.25، وفقد مؤشر شنغهاي المركب 0.5% ليصل إلى 2,789.39.
وتكبدت بورصة "وول ستريت" أمس، خسائر حادة، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.51% في ختام التداولات، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.12%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.26%.
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