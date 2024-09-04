ريتز- كارلتون المالديف يحتفل باليوم الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية

MENAFN - Asdaf News) يدعو منتجع ريتز-كارلتون المالديف جزر فاري ، سكان المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني الـ94 للمملكة في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تبدأ من الجمعة 20 سبتمبر وتستمر حتى الأحد 22 سبتمبر، ليستمتع ضيوف المنتجع بمجموعة من التجارب التي لا تُنسى.

ويقدم المنتجع الفخم لضيوفه فرصة الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة وسط الإطلالات الخلابة والأشجار المورقة والمياه الفيروزية للمحيط الهندي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة ضيافة فخمة من فئة الخمس نجوم، بالإضافة إلى خدمة المساعد الشخصي المعروفة باسم Aris Meeha.

وسيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة الجزر من خلال برنامج جرى إعداده خصيصاً لهذه المناسبة المميزة، حيث تشمل الأنشطة الخاصة بالبرنامج ممارسة اليوغا عند شروق الشمس في حديقة Mystique Garden، وجلسة لياقة بدنية على شاطئ Recreation Beach الرائع، وورشة عمل لتعلم أسلوب التدليك“غوا شا” في ريتر-كارلتون سبا.

وسيستمتع الأطفال بمجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك فنون الرسم بالرمال، والغطس في البحيرة، وعلم أحياء السلاحف البحرية، وصنع الفوانيس الورقية على الطريقة العربية، وغيرها الكثير. ويقدم مركز الغوص في المنتجع عدة أنشطة للمهتمين باستكشاف الحياة البحرية مثل صيد الأسماك، وجلسات علوم الأحياء البحرية، والغطس مع أسماك القرش، ورحلات للبحث عن السلاحف.

ويمكن لعشاق فنون الطهي المشاركة في دروس لإعداد المأكولات العربية في مطعم“لا لوكاندا”، والاستمتاع ببوفيه شهي لمأكولات الشرق الأوسط في مطعم“بيتش شاك”.

وسيستفيد الضيوف من عرض“ألتيميت دايننغ” Ultimate Dining الخاص بالمنتجع، والذي يشمل وجبة فطور يومية في مطعم“لا لوكندا”، وقائمة طعام من ثلاثة أطباق تم إعدادها خصيصاً للغداء والعشاء لا تشمل المشروبات. ويتوفر عرض الإقامة الكاملة هذا يومياً في مطاعم المنتجع المتميزة، بما في ذلك“لا لوكندا” و”سمر بافيليون” و”أرابيسك” و”أو بار” و”بيتش شاك”. وتشمل الباقة أيضاً خدمة النقل المجانية من وإلى المنتجع عبر رحلة مشتركة بالقارب الفاخر لمدة 45 دقيقة من مطار فيلانا الدولي. ويمكن للضيوف الذين يقومون بالحجز قبل 30 سبتمبر 2024 الاستمتاع بمزايا حصرية، تشمل 20 ألف نقطة“ماريوت بونفوي” عند حجز فيلا بغرفة نوم واحدة، و30 ألف نقطة“ماريوت بونفوي” عند حجز فيلا بغرفتي نوم. ويسري عرض Ultimate Dining عند الإقامة بين 1 سبتمبر و17 ديسمبر 2024.

لمزيد من المعلومات حول منتجع ريتز-كارلتون المالديف، جزر فاري وللاستفسارات الخاصة بالحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ritzcarlton/Maldives

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