ريتز- كارلتون المالديف يحتفل باليوم الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
يدعو منتجع ريتز-كارلتون المالديف جزر فاري ، سكان المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني الـ94 للمملكة في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تبدأ من الجمعة 20 سبتمبر وتستمر حتى الأحد 22 سبتمبر، ليستمتع ضيوف المنتجع بمجموعة من التجارب التي لا تُنسى.
ويقدم المنتجع الفخم لضيوفه فرصة الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة وسط الإطلالات الخلابة والأشجار المورقة والمياه الفيروزية للمحيط الهندي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة ضيافة فخمة من فئة الخمس نجوم، بالإضافة إلى خدمة المساعد الشخصي المعروفة باسم Aris Meeha.
وسيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة الجزر من خلال برنامج جرى إعداده خصيصاً لهذه المناسبة المميزة، حيث تشمل الأنشطة الخاصة بالبرنامج ممارسة اليوغا عند شروق الشمس في حديقة Mystique Garden، وجلسة لياقة بدنية على شاطئ Recreation Beach الرائع، وورشة عمل لتعلم أسلوب التدليك“غوا شا” في ريتر-كارلتون سبا.
وسيستمتع الأطفال بمجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك فنون الرسم بالرمال، والغطس في البحيرة، وعلم أحياء السلاحف البحرية، وصنع الفوانيس الورقية على الطريقة العربية، وغيرها الكثير. ويقدم مركز الغوص في المنتجع عدة أنشطة للمهتمين باستكشاف الحياة البحرية مثل صيد الأسماك، وجلسات علوم الأحياء البحرية، والغطس مع أسماك القرش، ورحلات للبحث عن السلاحف.
ويمكن لعشاق فنون الطهي المشاركة في دروس لإعداد المأكولات العربية في مطعم“لا لوكاندا”، والاستمتاع ببوفيه شهي لمأكولات الشرق الأوسط في مطعم“بيتش شاك”.
وسيستفيد الضيوف من عرض“ألتيميت دايننغ” Ultimate Dining الخاص بالمنتجع، والذي يشمل وجبة فطور يومية في مطعم“لا لوكندا”، وقائمة طعام من ثلاثة أطباق تم إعدادها خصيصاً للغداء والعشاء لا تشمل المشروبات. ويتوفر عرض الإقامة الكاملة هذا يومياً في مطاعم المنتجع المتميزة، بما في ذلك“لا لوكندا” و”سمر بافيليون” و”أرابيسك” و”أو بار” و”بيتش شاك”. وتشمل الباقة أيضاً خدمة النقل المجانية من وإلى المنتجع عبر رحلة مشتركة بالقارب الفاخر لمدة 45 دقيقة من مطار فيلانا الدولي. ويمكن للضيوف الذين يقومون بالحجز قبل 30 سبتمبر 2024 الاستمتاع بمزايا حصرية، تشمل 20 ألف نقطة“ماريوت بونفوي” عند حجز فيلا بغرفة نوم واحدة، و30 ألف نقطة“ماريوت بونفوي” عند حجز فيلا بغرفتي نوم. ويسري عرض Ultimate Dining عند الإقامة بين 1 سبتمبر و17 ديسمبر 2024.
لمزيد من المعلومات حول منتجع ريتز-كارلتون المالديف، جزر فاري وللاستفسارات الخاصة بالحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ritzcarlton/Maldives
الوسوم#اليوم الوطني السعودي #منتجع ريتز-كارلتون المالديف
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