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روسيا: الهجوم على بولتافا استهدف جنوداً ومدربين أجانب

9/4/2024 7:13:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن الهجوم الذي شنته روسيا على معهد عسكري في مدينة بولتافا الأوكرانية استهدف جنودا ومدربين أجانب كانوا ضالعين في هجمات على أهداف مدنية داخل روسيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجوم أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة 271.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في الثالث من سبتمبر، نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة دقيقة على المركز التدريبي المشترك 179 للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة بولتافا".

وأضافت مشيرة إلى المعهد "تحت إشراف مدربين أجانب، جرى تدريب متخصصين في الاتصالات والحرب الإلكترونية من جميع مكونات ووحدات القوات المسلحة الأوكرانية فضلا عن مشغلي الطائرات المسيرة الذي يشاركون في الهجمات على أهداف مدنية داخل روسيا الاتحادية".

وقالت الوزارة إن قواتها استخدمت أيضا أنظمة كينجال فرط صوتية لضرب منشآت عسكرية صناعية في مدينة لفيف غرب أوكرانيا.

وأضافت أن القوات الروسية سيطرت أيضا على منطقتين سكنيتين في شرق أوكرانيا.

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