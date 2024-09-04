الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى 45

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يسود طقس حار لنهار اليوم الأربعاء،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول على المناطق المكشوفة لاحقا .

اما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 34 درجة مئوية.