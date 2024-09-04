سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 77 88 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18 سنتا ليبلغ
77.88 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
77.70 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت
3.77 دولار لتبلغ
73.75 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
3.21 دولار لتبلغ
70.34 دولار للبرميل.
وأدى صراع للسيطرة على البنك المركزي الليبي إلى وقف إنتاج النفط في ليبيا مما ينذر بوقوع أزمة اقتصادية هناك نظرا لاعتماد موازنتها العامة بشكل رئيس على الإيرادات النفطية فضلا عن تعريضها لإمدادات النفط العالمية للخطر.
وفي سياق آخر أعلنت الصين يوم أمس الأول أن طلبات التصدير الجديدة انخفضت للمرة الأولى في ثمانية أشهر في يوليو الماضي وأن أسعار المساكن الجديدة ارتفعت في أغسطس الماضي بأضعف وتيرة لها هذا العام.
وفي الولايات المتحدة هبطت العقود الآجلة للبنزين هناك بنحو 6 في المئة إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 حيث أثر نهاية موسم الصيف على مستويات الطلب على وقود السيارات.
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