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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 77 88 دولار

9/4/2024 5:22:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18 سنتا ليبلغ
77.88 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
77.70 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت
3.77 دولار لتبلغ
73.75 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
3.21 دولار لتبلغ
70.34 دولار للبرميل.

وأدى صراع للسيطرة على البنك المركزي الليبي إلى وقف إنتاج النفط في ليبيا مما ينذر بوقوع أزمة اقتصادية هناك نظرا لاعتماد موازنتها العامة بشكل رئيس على الإيرادات النفطية فضلا عن تعريضها لإمدادات النفط العالمية للخطر.

وفي سياق آخر أعلنت الصين يوم أمس الأول أن طلبات التصدير الجديدة انخفضت للمرة الأولى في ثمانية أشهر في يوليو الماضي وأن أسعار المساكن الجديدة ارتفعت في أغسطس الماضي بأضعف وتيرة لها هذا العام.

وفي الولايات المتحدة هبطت العقود الآجلة للبنزين هناك بنحو 6 في المئة إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 حيث أثر نهاية موسم الصيف على مستويات الطلب على وقود السيارات.

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