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وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب يؤدي اليمين الدستورية أمام صاحب السمو

9/4/2024 5:22:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، استقبل سموه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم لسموه عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.

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