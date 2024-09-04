وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب يؤدي اليمين الدستورية أمام صاحب السمو

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب يؤدي اليمين الدستورية أمام صاحب السمو
التاريخ
9/4/2024 5:22:30 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وبحضور سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد، استقبل سموه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم لسموه عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.
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