الغذاء تعتمد لائحة جديدة للمقاصف المدرسية وتحظر بعض الأطعمة للحد من السمنة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
العصفور: اعتماد أصناف غذائية مدعمة بالفيتامينات والمعادن ومنخفضة السكر والملح
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية (بي ايه اف ان) اليوم الاربعاء، اعتماد لائحة جديدة للمقاصف المدرسية بموجب القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021 تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من السمنة بين الطلاب، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير بيئة غذائية آمنة وصحية لطلاب مدارس الكويت في القطاعين العام والخاص.
وقالت نائب المدير العام لقطاع شؤون تغذية المجتمع بالهيئة د.شيماء العصفور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه في إطار هذه اللائحة تم السماح بتداول مجموعة محددة من الأطعمة التي تتوافق مع متطلبات التغذية الصحية للأطفال والمراهقين إلى جانب حظر عدد من الأطعمة التي تسهم في زيادة الوزن أو قد تكون ضارة بصحتهم.
وأضافت أنه تم اعتماد الأصناف الغذائية وفق معايير التغذية المدرسية السليمة إذ تحتوي على جميع المجموعات الغذائية الضرورية مدعمة بالفيتامينات والمعادن ومنخفضة السكر والملح.
وأشارت إلى أن تلك الأطعمة تشمل الأغذية الممنوعة التي تحتوي على البيض والمايونيز واللحوم المصنعة بجميع أنواعها ومشروبات الكافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والأغذية التي تحتوي على أصباغ صناعية والأطعمة عالية الملح.
وقالت الدكتور العصفور أنه تم اعتماد 26 شركة موردة للمقاصف المدرسية بعد خضوعها لعمليات تدقيق غذائي وفني صارمة لضمان التزامها بتقديم وجبات غذائية صحية تتماشى مع أعلى المعايير.
وأكدت الحرص على التعاون المستمر مع وزارة التربية للرقابة والتفتيش على المدارس بواسطة فريق متخصص مكون من أخصائيات التغذية ومفتشي الأغذية للتأكد من التزام الإدارات المدرسية بتطبيق لائحة المقاصف بما يضمن سلامة وصحة الطلاب.
وأوضحت الدكتورة العصفور أن الهيئة ملتزمة بمواصلة العمل على تحسين نوعية الغذاء المقدم في المقاصف المدرسية وضمان التزام الشركات الموردة بأعلى معايير الجودة الغذائية بما يحقق مصلحة الطلاب.
وكانت وزارة التربية قد أكدت في وقت سابق أهمية التزام الإدارات المدرسية بلائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية بكل بنودها مبينة أن الأصناف المسموح بيعها هي مجموعات من العصائر والألبان والبسكويت والفواكه والخضراوات الطازجة إضافة إلى الفطائر والسندويشات والفواكه المجففة.
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