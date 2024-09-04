الغذاء تعتمد لائحة جديدة للمقاصف المدرسية وتحظر بعض الأطعمة للحد من السمنة

العصفور: اعتماد أصناف غذائية مدعمة بالفيتامينات والمعادن ومنخفضة السكر والملح



أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية (بي ايه اف ان) اليوم الاربعاء، اعتماد لائحة جديدة للمقاصف المدرسية بموجب القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021 تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من السمنة بين الطلاب، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير بيئة غذائية آمنة وصحية لطلاب الكويت في القطاعين العام والخاص.

وقالت نائب المدير العام لقطاع شؤون تغذية المجتمع بالهيئة د.شيماء العصفور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه في إطار هذه اللائحة تم السماح بتداول مجموعة محددة من الأطعمة التي تتوافق مع متطلبات التغذية الصحية للأطفال والمراهقين إلى جانب حظر عدد من الأطعمة التي تسهم في زيادة الوزن أو قد تكون ضارة بصحتهم.

وأضافت أنه تم اعتماد الأصناف الغذائية وفق معايير التغذية المدرسية السليمة إذ تحتوي على جميع المجموعات الغذائية الضرورية مدعمة بالفيتامينات والمعادن ومنخفضة السكر والملح.

وأشارت إلى أن تلك الأطعمة تشمل الأغذية الممنوعة التي تحتوي على البيض والمايونيز واللحوم المصنعة بجميع أنواعها ومشروبات الكافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والأغذية التي تحتوي على أصباغ صناعية والأطعمة عالية الملح.

وقالت الدكتور العصفور أنه تم اعتماد 26 شركة موردة للمقاصف المدرسية بعد خضوعها لعمليات تدقيق غذائي وفني صارمة لضمان التزامها بتقديم وجبات غذائية صحية تتماشى مع أعلى المعايير.

وأكدت الحرص على التعاون المستمر مع وزارة التربية للرقابة والتفتيش على المدارس بواسطة فريق متخصص مكون من أخصائيات التغذية ومفتشي الأغذية للتأكد من التزام الإدارات المدرسية بتطبيق لائحة المقاصف بما يضمن سلامة وصحة الطلاب.

وأوضحت الدكتورة العصفور أن الهيئة ملتزمة بمواصلة العمل على تحسين نوعية الغذاء المقدم في المقاصف المدرسية وضمان التزام الشركات الموردة بأعلى معايير الجودة الغذائية بما يحقق مصلحة الطلاب.

وكانت وزارة التربية قد أكدت في وقت سابق أهمية التزام الإدارات المدرسية بلائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية بكل بنودها مبينة أن الأصناف المسموح بيعها هي مجموعات من العصائر والألبان والبسكويت والفواكه والخضراوات الطازجة إضافة إلى الفطائر والسندويشات والفواكه المجففة.