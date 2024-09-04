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تشييع جثمان الشهيدة لجين عبد الرؤوف في كفر دان غرب جنين

9/4/2024 5:14:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/ PNN - شيعت جماهير شعبنا في بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم الأربعاء، جثمان
الطفلة الشهيدة لجين عبد الرؤوف (16 عاما)، إلى مثواها الأخير.

وانطلق موكب التشييع من بلدة اليامون، حيث حُفظ جثمانها يوم أمس في ثلاجة مركز البلدة الصحي،
باتجاه مسقط رأسها في بلدة كفر دان، حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها في منزل عائلتها قبل أن يصلى عليها وتوارى الثرى في مقبرة البلدة.

واستُشهدت الطفلة لجين، بعد اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر دان ومحاصرة منزل المواطن أشرف كممجي وهدمه، حيث أطلق جنود الاحتلال النار بشكل عشوائي في محيط المنزل فأصيبت الطفلة داخل منزلها وأُعلن استشهادها، فيما أصيب شاب آخر برصاصة في الفخذ ونُقل إلى المستشفى.

ومنذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر عن استشهاد 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.

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