تشييع جثمان الشهيدة لجين عبد الرؤوف في كفر دان غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/ PNN - شيعت جماهير شعبنا في بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم الأربعاء، جثمان
الطفلة الشهيدة لجين عبد الرؤوف (16 عاما)، إلى مثواها الأخير.
وانطلق موكب التشييع من بلدة اليامون، حيث حُفظ جثمانها يوم أمس في ثلاجة مركز البلدة الصحي،
باتجاه مسقط رأسها في بلدة كفر دان، حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها في منزل عائلتها قبل أن يصلى عليها وتوارى الثرى في مقبرة البلدة.
واستُشهدت الطفلة لجين، بعد اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر دان ومحاصرة منزل المواطن أشرف كممجي وهدمه، حيث أطلق جنود الاحتلال النار بشكل عشوائي في محيط المنزل فأصيبت الطفلة داخل منزلها وأُعلن استشهادها، فيما أصيب شاب آخر برصاصة في الفخذ ونُقل إلى المستشفى.
ومنذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر عن استشهاد 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.
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