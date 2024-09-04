الاحتلال يمدد عملياته في جنين ويخطط لهجوم واسع بجنوب الضفة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN - قال موقع "والا" الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن إسرائيل قررت تمديد العملية العسكرية في مخيم جنين، وتحدث عن إمكانية شن عملية واسعة أخرى في جنوب الضفة الغربية، بينما نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات جديدة.

وأضاف الموقع أن العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في المخيم قبل أسبوع وأطلق عليها "المخيمات الصيفية" كان يفترض أن تنتهي أمس الثلاثاء لكن تقرر تمديدها بأمر من

جيش الاحتلال يوآف غالانت.

وتابع أن القرار اتخذ بناء على استمرار وصول معلومات استخباراتية بشأن البنية التحتية العسكرية بالمخيم، على حد زعم الموقع الذي نقل عن مصادر عسكرية أن الجيش الاسرائيلي حيّد في مخيم جنين عبوات ناسفة شديدة الانفجار يزن بعضها أكثر من 100 كيلوغرام.

وقالت المصادر نفسها إن الإنذارات المتزايدة في جنوب الضفة قد تدفع باتجاه عملية واسعة هناك في حال تدهور الوضع الأمني.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال

يواجه تهديدا كبيرا في مخيمات شمالي الضفة رغم توفر معلومات استخباراتية، مشيرة إلى أن العبوات الناسفة تكبده خسائر رغم استخدامه آليات ثقيلة.

وأضافت الصحيفة أن المقاومين في مخيمات الضفة يفخخون مباني بعبوات ثقيلة من شأنها تكبيد جيش الاحتلال خسائر في الأرواح.

وكانت قوات الاحتلال بدأت قبل أسبوع عملية واسعة في شمال الضفة الغربية بذريعة تفكيك خلاليا للمقاومة، ومنذ ذلك الوقت يتصدى لها مقاومون بالعبوات الناسفة والرصاص وأوقعوا عددا من جنودها قتلى وجرحى.

وأسفرت العملية العسكرية الاسرائيلية شمال الضفة حتى الآن عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 130 آخرين، وخلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية في مدن ومخيمات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس على وجه الخصوص.



