الاحتلال يمدد عملياته في جنين ويخطط لهجوم واسع بجنوب الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/ PNN - قال موقع "والا" الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن إسرائيل قررت تمديد العملية العسكرية في مخيم جنين، وتحدث عن إمكانية شن عملية واسعة أخرى في جنوب الضفة الغربية، بينما نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات جديدة.
وأضاف الموقع أن العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في المخيم قبل أسبوع وأطلق عليها "المخيمات الصيفية" كان يفترض أن تنتهي أمس الثلاثاء لكن تقرر تمديدها بأمر من وزير
جيش الاحتلال يوآف غالانت.
وتابع أن القرار اتخذ بناء على استمرار وصول معلومات استخباراتية بشأن البنية التحتية العسكرية بالمخيم، على حد زعم الموقع الذي نقل عن مصادر عسكرية أن الجيش الاسرائيلي حيّد في مخيم جنين عبوات ناسفة شديدة الانفجار يزن بعضها أكثر من 100 كيلوغرام.
وقالت المصادر نفسها إن الإنذارات المتزايدة في جنوب الضفة قد تدفع باتجاه عملية واسعة هناك في حال تدهور الوضع الأمني.
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال
يواجه تهديدا كبيرا في مخيمات شمالي الضفة رغم توفر معلومات استخباراتية، مشيرة إلى أن العبوات الناسفة تكبده خسائر رغم استخدامه آليات ثقيلة.
وأضافت الصحيفة أن المقاومين في مخيمات الضفة يفخخون مباني بعبوات ثقيلة من شأنها تكبيد جيش الاحتلال خسائر في الأرواح.
وكانت قوات الاحتلال بدأت قبل أسبوع عملية واسعة في شمال الضفة الغربية بذريعة تفكيك خلاليا للمقاومة، ومنذ ذلك الوقت يتصدى لها مقاومون بالعبوات الناسفة والرصاص وأوقعوا عددا من جنودها قتلى وجرحى.
وأسفرت العملية العسكرية الاسرائيلية شمال الضفة حتى الآن عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 130 آخرين، وخلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية في مدن ومخيمات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس على وجه الخصوص.
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