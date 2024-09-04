تجدد الحراك الطلابي بأميركا تنديدا بالحرب على غزة

MENAFN - Palestine News ) كولومبيا / PNN - تظاهر أمس الثلاثاء عدد من طلاب كولومبيا الأميركية في نيويورك خارج بوابات الجامعة في أول يوم من الفصل الدراسي الجديد، استمرارا للحراك الذي كان بدأ العام الماضي احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودعا الطلاب المشاركون في المظاهرة إلى مقاطعة إسرائيل أكاديميا واقتصاديا وإلى مقاطعة الدراسة في ظل ما تعرضت له في قطاع غزة من تدمير نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية أن عشرات الطلاب المناهضين للحرب الإسرائيلية على غزة تظاهروا خارج أحد مداخل الجامعة، وقرع بعضهم الطبول، كما اعتقلت شرطة نيويورك اثنين من المتظاهرين خلال الاحتجاج.

وذكرت الشبكة أن طلابا وأعضاء بهيئة التدريس في الجامعة يخططون لاستئناف الاحتجاجات التي هزت الحرم الجامعي نهاية العام الدراسي الماضي، وأثارت موجة من المظاهرات الجامعية في جميع أنحاء البلاد ودول أخرى حول العالم.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، استقالت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من منصبها، بعد أشهر من الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية والمساندة لقطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، شرعت القيادة الجديدة للجامعة بعقد جلسات استماع مع الطلاب بهدف تهدئة التوترات، وأصدرت تقريرا عن معاداة السامية في الحرم الجامعي ووزعت إرشادات احتجاجية جديدة تهدف إلى الحد من الاضطرابات، وفق الشبكة.

لم يثنِ ذلك منظمي الاحتجاجات الطلابية عن خططهم لتكثيف تظاهراتهم الطلابية مع احتمال نصبهم خياما داخل الجامعة، "حتى توافق الجامعة على قطع العلاقات مع الشركات المرتبطة بإسرائيل".

ونقلت الشبكة عن محمود خليل ممثل المحتجين في المفاوضات مع الجامعة أنه "طالما استمرت كولومبيا في الاستثمار والاستفادة من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، سيستمر الطلاب في المقاومة. ليس فقط بالاحتجاجات والمخيمات، بل بكل الوسائل الممكنة".

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا، قوبلت بالقمع.