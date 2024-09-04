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سمو ولي العهد يعزي خادم الحرمين بوفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود

9/4/2024 5:07:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.(النهاية)

أ ن د




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