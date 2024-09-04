أسعار الذهب تنخفض مع رهان المستثمرين على ارتفاعها في الأجل الطويل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم انخفاض الدولار، وتصاعد توقعات التيسير النقدي في أمريكا، وتجدد مخاوف ركود أكبر اقتصادات العالم، واستمرار زخم مشتريات البنوك المركزية حول العالم.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% أو ما يعادل 6.4 دولار إلى 2516.60 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت القاهرة، بعدما أنهى تعاملات الأمس عند أدنى تسوية في 7 جلسات (2523 دولاراً للأوقية).
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وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.34% إلى 2484.49 دولار للأوقية، وانخفضت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.24% إلى 28.275 دولار، وكذلك سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.39% إلى 905.19 دولار للأوقية.
وتدهور أداء الذهب خلال الأسبوع الجاري رغم توقع المستثمرين بنسبة 100% خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الشهر.
وذلك في ظل تجدد مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي مع انكماش النشاط الصناعي للبلاد للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، ومن المفترض أن تؤدي مخاوف الاضطرابات الاقتصادية إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أصول الملاذات الآمنة.
وأوضح كايل رودا محلل الأسواق المالية في“كابيتال دوت كوم” في تصريح لوكالة“رويترز”، أنه من وجهة نظر فنية، فإن تمركز مستثمري الذهب في صفقات طويلة الأجل بعض الشيء يحد من ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن، لكن هذا قد يؤدي إلى زيادتها على المدى الطويل.
وجاء انخفاض الذهب اليوم رغم تراجع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.19% إلى 101.63 نقطة، إذ يساعد انخفاض الدولار على تراجع تكلفة شراء الذهب بعملات أخرى.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108634395
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