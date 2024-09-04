أسعار الذهب تنخفض مع رهان المستثمرين على ارتفاعها في الأجل الطويل

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم انخفاض الدولار، وتصاعد توقعات التيسير النقدي في أمريكا، وتجدد مخاوف ركود أكبر اقتصادات العالم، واستمرار زخم مشتريات البنوك المركزية حول العالم.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% أو ما يعادل 6.4 دولار إلى 2516.60 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت القاهرة، بعدما أنهى تعاملات الأمس عند أدنى تسوية في 7 جلسات (2523 دولاراً للأوقية).

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وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.34% إلى 2484.49 دولار للأوقية، وانخفضت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.24% إلى 28.275 دولار، وكذلك سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.39% إلى 905.19 دولار للأوقية.

وتدهور أداء الذهب خلال الأسبوع الجاري رغم توقع المستثمرين بنسبة 100% خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الشهر.

وذلك في ظل تجدد مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي مع انكماش النشاط الصناعي للبلاد للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، ومن المفترض أن تؤدي مخاوف الاضطرابات الاقتصادية إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أصول الملاذات الآمنة.

وأوضح كايل رودا محلل الأسواق المالية في“كابيتال دوت كوم” في تصريح لوكالة“رويترز”، أنه من وجهة نظر فنية، فإن تمركز مستثمري الذهب في صفقات طويلة الأجل بعض الشيء يحد من ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن، لكن هذا قد يؤدي إلى زيادتها على المدى الطويل.

وجاء انخفاض الذهب اليوم رغم تراجع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.19% إلى 101.63 نقطة، إذ يساعد انخفاض الدولار على تراجع تكلفة شراء الذهب بعملات أخرى.

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