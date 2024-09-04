البورصة توقف التداولات على سهم ماكرو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة، إيقاف على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية“ماكرو كابيتال”، لحين الرد على استفساراتها.

وتقرر إيقاف التعامل على أسهم ماكرو كابيتال اعتبارًا من جلسة تداول اليوم، وذلك في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بشأن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2024.

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وتقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وتحولت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية“ماكرو كابيتال”، إلى خسارة 78.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 9.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 59.5 مليون جنيه، مقابل 155.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وتحولت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية”ماكرو كابيتال”، إلى خسارة 272.6 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بربح 173.88 مليون جنيه خلال 2022.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 526 مليون جنيه، مقابل إيرادات 729.6 مليون جنيه خلال 2022.