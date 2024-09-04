البورصة توقف التداولات على سهم ماكرو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول
على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية“ماكرو كابيتال”، لحين الرد على استفساراتها.
وتقرر إيقاف التعامل على أسهم ماكرو كابيتال اعتبارًا من جلسة تداول اليوم، وذلك في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بشأن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2024.
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وتقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وتحولت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية“ماكرو كابيتال”، إلى خسارة 78.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 9.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 59.5 مليون جنيه، مقابل 155.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وتحولت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية”ماكرو كابيتال”، إلى خسارة 272.6 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بربح 173.88 مليون جنيه خلال 2022.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 526 مليون جنيه، مقابل إيرادات 729.6 مليون جنيه خلال 2022.
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