19 شهيدا وعشرات المعتقلين والمصابين: الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الثامن

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن على التوالي، وهو الأوسع منذ عام 2002 في شمال الضفة الغربية.

وأسفر العدوان الذي بدأ، يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 19 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

وأمس استشهدت الطفلة لجين عبد الرؤوف (16 عاما)، وأصيب أربعة صحفيين، خلال حصار قوات الاحتلال منزلا في قرية كفر دان غرب جنين.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في حي الهدف على أطراف مخيم جنين وعبثت بمحتوياتها وخربت أثاثها، كما جرفت آليات الاحتلال شارع وادي برقين، الذي يربط المدينة ومخيمها في بلدات وقرى برقين وكفرقود والهاشمية ويعبد.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الزهراء في المدينة وجرفت البنية التحتية والشوارع، فيما يتواصل انقطاع المياه عن غالبية احياء المدينة والمخيم، ما تسبب بتفاقم معاناة المواطنين.

فيما، استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مجموعة من المواطنين في محيط دوار السينما وسط جنين، قبل ان تداهم عدة محلات تجارية في مركز المدينة، وتعبث بمحتوياتها، كما اعادت اقتحام الحي الشرقي من المدينة وداهمت منازل واعتقلت مواطنين.

جرافات الاحتلال العسكرية، تواصل تدمير الشوارع الرئيسية والبنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها وتنتقل من منطقة إلى أخرى، وقدرت بلدية جنين أن 70% من البنية التحتية والشوارع لحقت بها أضرار جسيمة جراء العدوان.

وصباح اليوم الأربعاء، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية عبر حاجز الجلمة باتجاه المدينة ومخيمها، فيما واصلت آلياتها حصار مستشفى جنين الحكومي، واغلاق الشوارع الواصلة إلى مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وإعاقة عمل الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف.

ومنذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر عن استشهاد 34 مواطنا، بينهم 19 في محافظة جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685.