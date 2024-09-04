طلاب جامعة كولومبيا يتظاهرون مجددا تنديدا باستمرار العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك/ PNN - تظاهر طلاب في جامعة
كولومبيا بولاية نيويورك الأميركية، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد تنديداً باستمرار العدوان على قطاع غزة، واستنكاراً لرفض إدارة الجامعة مطالبهم بسحب استثماراتها من الشركات الاسرائيلية والشركات الداعمة لدولة الاحتلال .
وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات ضخمة في الفصل الدراسي الثاني، ما أشعل الاحتجاجات في العشرات من المعاهد والجامعات والمدارس في الولايات المتحدة.
كما انضم طلاب جامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي، وطلاب جامعة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا للتظاهرات المطالبة بسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وقطع العلاقات معها مع بداية العام الدراسي .
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