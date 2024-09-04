طلاب جامعة كولومبيا يتظاهرون مجددا تنديدا باستمرار العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/ PNN - تظاهر طلاب في كولومبيا بولاية نيويورك الأميركية، في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد تنديداً باستمرار العدوان على قطاع غزة، واستنكاراً لرفض إدارة الجامعة مطالبهم بسحب استثماراتها من الشركات الاسرائيلية والشركات الداعمة لدولة الاحتلال .

وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات ضخمة في الفصل الدراسي الثاني، ما أشعل الاحتجاجات في العشرات من المعاهد والجامعات والمدارس في الولايات المتحدة.

كما انضم طلاب جامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي، وطلاب جامعة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا للتظاهرات المطالبة بسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وقطع العلاقات معها مع بداية العام الدراسي .