المالية: صرف رواتب الموظفين يوم غد الخميس بنسبة 70%

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز الماضي، يوم غد الخميس، بنسبة 70 % من الراتب وبحد أدناه 3500 شيقل.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 70% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل.

وأكدت الوزارة، أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.