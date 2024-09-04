الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة آخرين إثر اقتحامه نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة مواطنين آخرين، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني،

بإصابة شاب (18عاما) برصاص الاحتلال في القدم، بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة من جهة حاجز عورتا، وداهمت مخيمي بلاطة وعسكر القديم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى إصابة الشاب في مخيم عسكر القديم.

وأضافت المصادر ، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في المدينة منها: الضاحية، ورفيديا، وشارع القدس، والجامعة، والمأمون، ونشرت قناصتها فوق أسطح بعض البنايات السكنية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إسلام الزبيدي، من شارع المأمون، وداوود صالح من محيط مدرسة كمال جنبلاط في رفيديا بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وكانت قوة احتلالية حسب مصادر محلية أخرى اقتحمت قرية قصرة جنوب نابلس فجر اليوم من الجهة الجنوبية، وداهمت منطقة العين، وعدة منازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها قبل أن تعتقل الشاب ماهر حسن عودة.