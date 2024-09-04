الاحتلال يغلق حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في الأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجزين بشكل مفاجئ، وأعاد بعض المركبات، كما اعتدى على عدد من المواطنين، وأطلق الغاز المسيل للدموع اتجاههم.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور، طوابير من المركبات على طول مئات الأمتار، بانتظار اجتياز الحاجز.
يشار إلى أن الحاجزين يشكلان نقطتي ربط بين محافظات الضفة بالأغوار الفلسطينية.
ويستخدم المواطنون الحاجزين لنقل الخضراوات من الأغوار إلى الأسواق الفلسطينية.
ومنذ أشهر يشهد الحاجزان تشديدات عسكرية وتفتيشا وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين.
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