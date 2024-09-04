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الاحتلال يغلق حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في الأغوار

9/4/2024 2:14:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجزين بشكل مفاجئ، وأعاد بعض المركبات، كما اعتدى على عدد من المواطنين، وأطلق الغاز المسيل للدموع اتجاههم.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، طوابير من المركبات على طول مئات الأمتار، بانتظار اجتياز الحاجز.

يشار إلى أن الحاجزين يشكلان نقطتي ربط بين محافظات الضفة بالأغوار الفلسطينية.

ويستخدم المواطنون الحاجزين لنقل الخضراوات من الأغوار إلى الأسواق الفلسطينية.

ومنذ أشهر يشهد الحاجزان تشديدات عسكرية وتفتيشا وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين.

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