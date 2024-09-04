الاحتلال يحتجز نحو 20 شابا ويخضعهم لتحقيق ميداني في بيت سوريك

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 شابا في بلدة بيت سوريك شمال غرب مدينة القدس، وأفرجت عنهم لاحقا بعد التحقيق معهم، والاعتداء عليهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها.

وعرف من الذين أجرى الاحتلال تحقيقات ميدانية معهم كلا من: رشيد الجمل، ومحمد أكثم الجمل، وربحي شقير ومحمد عفالقة، ومحمد فرج الجمل، ومعين الشيخ، ومحمد سلامة، وعلاء محمد سلامة، وعلي قنديل، ورأفت قنديل، وزيد الجمل، ونعيم عبيد، وحسن رائد الجمل، وحسن قنديل، ووعد أبو صبح، ومحمود المزرعاوي، وساجد عفالقة، وربيع شقير، ووحيد بدوان، ويزن بدوان، وأمين الشيخ، ومحمد علي شقير، وعرفات علي شقير.

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