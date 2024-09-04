الاحتلال يحتجز نحو 20 شابا ويخضعهم لتحقيق ميداني في بيت سوريك

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 شابا في بلدة بيت سوريك شمال غرب مدينة القدس، وأفرجت عنهم لاحقا بعد التحقيق معهم، والاعتداء عليهم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها.
وعرف من الذين أجرى الاحتلال تحقيقات ميدانية معهم كلا من: رشيد الجمل، ومحمد أكثم الجمل، وربحي شقير ومحمد عفالقة، ومحمد فرج الجمل، ومعين الشيخ، ومحمد سلامة، وعلاء محمد سلامة، وعلي قنديل، ورأفت قنديل، وزيد الجمل، ونعيم عبيد، وحسن رائد الجمل، وحسن قنديل، ووعد أبو صبح، ومحمود المزرعاوي، وساجد عفالقة، وربيع شقير، ووحيد بدوان، ويزن بدوان، وأمين الشيخ، ومحمد علي شقير، وعرفات علي شقير.
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