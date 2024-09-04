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وصول الطائرة الإغاثية ال11 من الجسر الجوي الكويتي محملة ب 10 أطنان

9/4/2024 12:09:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 3 - 9 (كونا) -- وصلت اليوم الثلاثاء الى مطار بورتسودان الطائرة الإغاثية ال11 من الجسر الجوي الكويتي محملة ب10 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة إلى جانب سيارة إسعاف لدعم وإغاثة النازحين في السودان.
وقال سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطائرة التي وصلت اليوم مقدمة من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية وقد تم تسليمها إلى مفوضية العون الإنساني السوداني.
وأشار الظفيري إلى أن حمولة الطائرة تقدر بنحو 10 أطنان لافتا الى أن هذا الجسر الجوي يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ويعكس تضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان.
يذكر أن هذا الجسر الجوي هو الثاني منذ اندلاع الحرب بالسودان في أبريل 2023 حيث شمل الجسر الأول 16 طائرة وباخرتين. (النهاية)

م ع م / ر ج



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