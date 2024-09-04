وصول الطائرة الإغاثية ال11 من الجسر الجوي الكويتي محملة ب 10 أطنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 3 - 9 (كونا) -- وصلت اليوم الثلاثاء الى مطار بورتسودان الطائرة الإغاثية ال11 من الجسر الجوي الكويتي محملة ب10 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة إلى جانب سيارة إسعاف لدعم وإغاثة النازحين في السودان.
وقال سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطائرة التي وصلت اليوم مقدمة من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية وقد تم تسليمها إلى مفوضية العون الإنساني السوداني.
وأشار الظفيري إلى أن حمولة الطائرة تقدر بنحو 10 أطنان لافتا الى أن هذا الجسر الجوي يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ويعكس تضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان.
يذكر أن هذا الجسر الجوي هو الثاني منذ اندلاع الحرب بالسودان في أبريل 2023 حيث شمل الجسر الأول 16 طائرة وباخرتين. (النهاية)
م ع م / ر ج
MENAFN04092024000071011013ID1108633730
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