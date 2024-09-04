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هاريس تتقدم على ترامب

9/4/2024 12:00:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أظهر آخر استطلاع للرأي ذو مصداقية على عينة وطنية عشوائية زادت على 4253 مشاركا أن هاريس تتقدم على ترامب بواقع اربع نقاط. الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز يعتبر ذا مصداقية نظرا لمصداقية الجهة التي أجرته وبهامش خطأ نقطتين مئويتين، أظهر حصول هاريس على 45 % نسبة دعم من المستطلعة اراؤهم في حين حصل ترامب على 41 %. الفئة الأكثر دعما لهاريس هي النساء والأميركيون من أصول لاتينية، في حين يدعم ترامب الرجال والبيض من الأميركيين. هذه الأرقام تظهر تحسنا ملحوظا على أداء الديمقراطيين بعد التراجع الكبير بعيد مناظرة بايدن ترامب الكارثية، وهي أرقام تشير إلى أن هاريس تنافس بقوة وربما تفوز في الانتخابات القادمة، لكن لا بد من القول إن هناك الكثير الذي سوف يتغير من الآن ولموعد الانتخابات، وهذا كله يعتمد على إستراتيجيات الحملة الانتخابية، وأيضا يعتمد على المناظرات القادمة وأداء المترشحين فيها.
التفضيل بين ترامب وهاريس يكون على السياسات والقيم، فما يزال الاقتصاد ودرجات الرفاه والتضخم من العوامل الكبيرة المؤثرة بسلوك الناخبين، وكل حزب يحاول إظهار نفسه انه صاحب الإنجاز الأكبر في هذا الملف، وانه ان نجح سوف يفعل المزيد. وتظهر قضايا أمن الحدود والإجهاض أيضا كعوامل تؤثر بسلوك الناخب، كما تظهر أحداث الشرق الأوسط ومواقف الحزبين منها كمتغيرات مهمة في بعض الولايات خاصة ميتشغن التي فيها أصوات أميركيين من أصول عربية كثيرة. اما قيميا، فالحزب الديمقراطي يحاول إظهار انه المدافع عن منظومة القيم الأميركية وعن الديمقراطية، وانه يوحد الأميركيين ويجمعهم، وان ترامب لا يؤمن بالديمقراطية ولا يطبقها، وما أحداث الانتخابات السابقة عندما فاز عليه بايدن واقتحام مؤيديه للكونغرس الا دليل على عدم إيمان ترامب بالتعددية وانه لا يقبل تداول السلطة.
بالنسبة لنا في الشرق الأوسط، التوقعات أن هاريس سوف تسير على نفس النهج السابق للرئيس بايدن حيث الإيمان بحل الدولتين ودعمه مع الالتزام بدعم إسرائيل، لكن هذا الدعم يجب أن يكون له مقابل مثل الالتزام بسياسة الولايات المتحدة تجاه النزاع، وان هناك عقوبات سوف تطبق إذا ما لم يتم الالتزام مثل تلك التي فرضت على المستوطنين، أو تأخير بعض أنواع الاسلحة إذا ما أمعنت إسرائيل بسياسات القتل. سجل ترامب السابق عندما كان رئيسا كان سيئا منحازا بشكل كبير لإسرائيل، وهو يقول الآن إنه يستغرب من أي أميركي يدعم إسرائيل لا يصوت له بسبب دعمه التاريخي الكبير لإسرائيل عندما كان رئيسا. لكن حتى لو جاء ترامب، فالدول العربية والفلسطينيون ليسو منعدمي الأدوات للوقوف بوجه من يهدد مصالحهم، والصداقة مع الولايات المتحدة لا تعني الموافقة على كل شيء تفعله، والدول ملزمة بالدفاع عن مصالحها بأدواتها المختلفة، وهي قادرة على أن تقول للولايات المتحدة إن هذا الصراع لم ولن يحل إلا من خلال إعطاء العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، وبغير ذلك فالجميع يخسر بمن فيهم إسرائيل التي لن تحظى بالأمن والسلام ما دامت تحتل ملايين البشر.

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