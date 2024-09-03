انطلاق مهرجان الدخن بالمخواة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/3/2024 11:57:08 PM
(MENAFN
- Al Watan)
دشّن محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، مهرجان الدخن الأول بوادي هوران بالمحافظة، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وبلدية المحافظة.
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