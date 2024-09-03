الذهب يسجل أدنى تسوية خلال 7 جلسات مع ارتفاع الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، بضغط من ارتفاع مؤشر الدولار، في ظل ترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الجمعة، لاستشراف آفاق السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وعند تسوية تعاملات الجمعة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.2% أو 4.6 دولار عند 2523 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ نهاية جلسة 22 أغسطس (2516.7 دولار).
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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 101.83 نقطة، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى خلال أسبوعين، منذ لامس 102.01 نقطة في 20 أغسطس.
ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، أضافت البنوك المركزية العالمية صافي 37 طنًا إلى الاحتياطيات الرسمية في يوليو، ويمثل هذا زيادة بنسبة 206% على أساس شهري وأعلى إجمالي شهري منذ يناير (45 طنًا).
وأظهرت أداة“فيد واتش” توقع المستثمرين بالإجماع خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، حيث يتوقع 63% خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، فيما أفاد 37% أنهم يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس.
المصدر:
MENAFN03092024000202011048ID1108633582
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