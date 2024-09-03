الذهب يسجل أدنى تسوية خلال 7 جلسات مع ارتفاع الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، بضغط من ارتفاع مؤشر الدولار، في ظل ترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الجمعة، لاستشراف آفاق السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعند تسوية تعاملات الجمعة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.2% أو 4.6 دولار عند 2523 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ نهاية جلسة 22 أغسطس (2516.7 دولار).

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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 101.83 نقطة، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أعلى مستوى خلال أسبوعين، منذ لامس 102.01 نقطة في 20 أغسطس.

ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، أضافت البنوك المركزية العالمية صافي 37 طنًا إلى الاحتياطيات الرسمية في يوليو، ويمثل هذا زيادة بنسبة 206% على أساس شهري وأعلى إجمالي شهري منذ يناير (45 طنًا).

وأظهرت أداة“فيد واتش” توقع المستثمرين بالإجماع خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، حيث يتوقع 63% خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، فيما أفاد 37% أنهم يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس.

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