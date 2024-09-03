مصادر: إضافة بئرين جديدتين لزيادة إنتاج حقل ظهر 300 مليون قدم مكعبة يومياً العام الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة ((إينى )) الإيطالية المشغلة لحقل ظهر ربط بئرين جديدتين على الإنتاج لإضافة ما بين 200 و300 مليون قدم مكعبة يومياً خلال 2024، بحسب مصادر لـ((البورصة)).

أضافت المصادر، أن إنتاج الحقل يدور حالياً حول 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً، ويجرى حفر 20 بئراً أخرى لتعويض التراجع فى إنتاج الحقل وزيادته على أعلى مستوى بلغه من قبل.

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من ناحية أخرى، قالت وزارة البترول، فى بيان، إنَّ شركة إينى الإيطالية تستهدف استقدام 3 حفارات خلال الشهر الحالى للعودة بإنتاجها إلى مستوياته السابقة، وستعمل الحفارات فى مناطق شركة عجيبة للبترول، وهى شركة مشتركة بين مصر و((إينى)).

وتراجع إنتاج شركة ((إينى)) الإيطالية فى مصر، خلال الربع الثانى من العام الحالى، إلى 295 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مقابل 323 ألف برميل يومياً فى الربع نفسه من العام الماضى.

وتوصلت الشركة الإيطالية لاتفاق مع وزارة البترول للحصول على مستحقاتها، خلال الفترة الماضية، وإلى زيادة الإنتاج.

وقام كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة رسمية إلى إيطاليا؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وشركة ((إينى)) فى أنشطة البترول والغاز.

وشملت الزيارة عقد اجتماع موسع مع الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية كلاوديو ديسكالزى، وزيارة ميدانية لقسم الأبحاث والمعامل الإلكترونية، وكذلك اجتماع موسع مع فريق عمل الطاقة الجديدة والوقود الحيوى والتقاط وتخزين الكربون والحفاظ على الأصول.

وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، فى المؤتمر الأسبوعى، أنه تم تفويض وزير البترول للاتفاق بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية حال كانت دراستهم تشير لإمكانيات غاز أو نفط فى موقع معين بدون مناقصات، ضمن مساعى الحكومة لزيادة إنتاج الغاز إلى مستوياته الطبيعية بحلول 2025.

وطرحت الحكومة، مؤخراً، حوافز للشركات التى ترفع إنتاجها تسمح لها بزيادة نسبة التصدير ورفع سعر الغاز الجديد فى حصة الشريك.

وقالت إدارة الطاقة الأمريكية، إنَّ إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر تراجع منذ 2020؛ بسبب نقص الحقول الجديدة قيد التطوير، وتراجع الإنتاج فى الحقول المتقدمة، والمشاكل التقنية المستمرة التى حدت من إنتاج الغاز الطبيعى فى حقل ظهر.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير مشاريع جديدة للغاز الطبيعى للنمو بالإنتاج.

ورصدت عدد من الاستكشافات بينها حقل بشروش، فى المياه البحرية فى حوض دلتا النيل، تديره شركات إينى بنسبة 38%، وبى بى بنسبة 38%، وتوتال إنرجى بنسبة 25%.

والمشروع حالياً فى مرحلة التقييم، ومن المتوقع بدء الإنتاج فى الفترة من 2024 إلى 2026.

كما رصدت حقل ساتيس، فى المياه البحرية فى حوض دلتا النيل، تديره شركتا بى بى وإينى مناصفة والمشروع أيضاً فى مرحلة التقييم، ومن المتوقع بدء الإنتاج فى الفترة من 2025 إلى 2027.

وأخيراً حقل نرجس، فى المياه البحرية فى حوض شمال سيناء، تديره شركات شيفرون وتمتلك حصة 45%، وإينى بحصة 45%، وشركة ثروة للبترول بحصة 10%، ومن المتوقع بدء الإنتاج فى الفترة من 2025 إلى 2028.