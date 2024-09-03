مصادر: إضافة بئرين جديدتين لزيادة إنتاج حقل ظهر 300 مليون قدم مكعبة يومياً العام الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة ((إينى )) الإيطالية المشغلة لحقل ظهر ربط بئرين جديدتين على الإنتاج لإضافة ما بين 200 و300 مليون قدم مكعبة يومياً خلال 2024، بحسب مصادر لـ((البورصة)).
أضافت المصادر، أن إنتاج الحقل يدور حالياً حول 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً، ويجرى حفر 20 بئراً أخرى لتعويض التراجع فى إنتاج الحقل وزيادته على أعلى مستوى بلغه من قبل.
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من ناحية أخرى، قالت وزارة البترول، فى بيان، إنَّ شركة إينى الإيطالية تستهدف استقدام 3 حفارات خلال الشهر الحالى للعودة بإنتاجها إلى مستوياته السابقة، وستعمل الحفارات فى مناطق شركة عجيبة للبترول، وهى شركة مشتركة بين مصر و((إينى)).
وتراجع إنتاج شركة ((إينى)) الإيطالية فى مصر، خلال الربع الثانى من العام الحالى، إلى 295 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مقابل 323 ألف برميل يومياً فى الربع نفسه من العام الماضى.
وتوصلت الشركة الإيطالية لاتفاق مع وزارة البترول للحصول على مستحقاتها، خلال الفترة الماضية، وإلى زيادة الإنتاج.
وقام كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة رسمية إلى إيطاليا؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وشركة ((إينى)) فى أنشطة البترول والغاز.
وشملت الزيارة عقد اجتماع موسع مع الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية كلاوديو ديسكالزى، وزيارة ميدانية لقسم الأبحاث والمعامل الإلكترونية، وكذلك اجتماع موسع مع فريق عمل الطاقة الجديدة والوقود الحيوى والتقاط وتخزين الكربون والحفاظ على الأصول.
وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، فى المؤتمر الأسبوعى، أنه تم تفويض وزير البترول للاتفاق بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية حال كانت دراستهم تشير لإمكانيات غاز أو نفط فى موقع معين بدون مناقصات، ضمن مساعى الحكومة لزيادة إنتاج الغاز إلى مستوياته الطبيعية بحلول 2025.
وطرحت الحكومة، مؤخراً، حوافز للشركات التى ترفع إنتاجها تسمح لها بزيادة نسبة التصدير ورفع سعر الغاز الجديد فى حصة الشريك.
وقالت إدارة الطاقة الأمريكية، إنَّ إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر تراجع منذ 2020؛ بسبب نقص الحقول الجديدة قيد التطوير، وتراجع الإنتاج فى الحقول المتقدمة، والمشاكل التقنية المستمرة التى حدت من إنتاج الغاز الطبيعى فى حقل ظهر.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير مشاريع جديدة للغاز الطبيعى للنمو بالإنتاج.
ورصدت عدد من الاستكشافات بينها حقل بشروش، فى المياه البحرية فى حوض دلتا النيل، تديره شركات إينى بنسبة 38%، وبى بى بنسبة 38%، وتوتال إنرجى بنسبة 25%.
والمشروع حالياً فى مرحلة التقييم، ومن المتوقع بدء الإنتاج فى الفترة من 2024 إلى 2026.
كما رصدت حقل ساتيس، فى المياه البحرية فى حوض دلتا النيل، تديره شركتا بى بى وإينى مناصفة والمشروع أيضاً فى مرحلة التقييم، ومن المتوقع بدء الإنتاج فى الفترة من 2025 إلى 2027.
وأخيراً حقل نرجس، فى المياه البحرية فى حوض شمال سيناء، تديره شركات شيفرون وتمتلك حصة 45%، وإينى بحصة 45%، وشركة ثروة للبترول بحصة 10%، ومن المتوقع بدء الإنتاج فى الفترة من 2025 إلى 2028.
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