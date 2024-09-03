((سيتي يوروب)) للسيارات تضيف فرعا جديدا باستثمارات 35 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركة سيتي يوروب، المتخصصة في تجارة السيارات وخدمات ما بعد البيع، لافتتاح فرعها الثانى بمدينة السادات باستثمارات تتجاوز 35 مليون جنيه، وذلك خلال 6 أشهر المقبلة.

قال محمود سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي يوروب، المتخصصة في تجارة السيارات وخدمات ما بعد البيع، لـ((البورصة)) إن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة تتجه نحو توسيع شراكتها مع مجموعة أبوغالي موتورز، بعد النجاح الذي حققه التعاون بينهما في تدشين فرع ومعرض الشركة بمدينة شرم الشيخ.

موضوعاتشعبة وسائل النقل: توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الدولة جميل موتورز: 30 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات“جى ايه سى” ((كيان إيجيبت)) ترفع أسعار ((سيات وكوبرا))

أشار ((سليمان)) إلى أن الشركة تخطط لافتتاح فرعها الثانى بمدينة السادات خلال الربع الأخير من العام الجارى 2024 أو بداية 2025، بحجم استثمارات قد تزيد على الـ 35 مليون جنيه.

جاء ذلك على هامش تدشين مجموعة ((أبو غالى موتورز)) بالتعاون مع شركة ((سيتى يورب موتورز)) الموزع المعتمد والمتخصص فى مراكز الخدمات وقطع الغيار لسيارات جيلى، أول فرع ومركز خدمة لسيارات ((جيلى)) فى شرم الشيخ نهاية الأسبوع الماضى.

أوضح أن الشركة تتطلع لبيع ما يقرب من 25 سيارة من علامة ((جيلى)) الصينية خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى 2024، عبر فرع شرم الشيخ.

تأسست شركة سيتي يوروب منذ 2010، وتعمل في خدمات الصيانة وقطع الغيار لعلامتى شيفروليه، وإم جي، ووكيل لزيوت شل، وكالتكس، بالإضافة إلى وكالة إطارات ميشلان في جنوب سيناء، ولديها 11 فرعًا في جنوب سيناء، بجانب مركز الخدمة المتكامل لعلامتى جيلي، وسوبارو، ويقام فرع مدينة شرم الشيخ على مساحة 350 مترا مربعا، ويضم معرض إدارى وبه صالة عرض لسيارات جيلى.



