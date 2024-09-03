((سيتي يوروب)) للسيارات تضيف فرعا جديدا باستثمارات 35 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسعى شركة سيتي يوروب، المتخصصة في تجارة السيارات وخدمات ما بعد البيع، لافتتاح فرعها الثانى بمدينة السادات باستثمارات تتجاوز 35 مليون جنيه، وذلك خلال 6 أشهر المقبلة.
قال محمود سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي يوروب، المتخصصة في تجارة السيارات وخدمات ما بعد البيع، لـ((البورصة)) إن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة تتجه نحو توسيع شراكتها مع مجموعة أبوغالي موتورز، بعد النجاح الذي حققه التعاون بينهما في تدشين فرع ومعرض الشركة بمدينة شرم الشيخ.
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أشار ((سليمان)) إلى أن الشركة تخطط لافتتاح فرعها الثانى بمدينة السادات خلال الربع الأخير من العام الجارى 2024 أو بداية 2025، بحجم استثمارات قد تزيد على الـ 35 مليون جنيه.
جاء ذلك على هامش تدشين مجموعة ((أبو غالى موتورز)) بالتعاون مع شركة ((سيتى يورب موتورز)) الموزع المعتمد والمتخصص فى مراكز الخدمات وقطع الغيار لسيارات جيلى، أول فرع ومركز خدمة لسيارات ((جيلى)) فى شرم الشيخ نهاية الأسبوع الماضى.
أوضح أن الشركة تتطلع لبيع ما يقرب من 25 سيارة من علامة ((جيلى)) الصينية خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى 2024، عبر فرع شرم الشيخ.
تأسست شركة سيتي يوروب منذ 2010، وتعمل في خدمات الصيانة وقطع الغيار لعلامتى شيفروليه، وإم جي، ووكيل لزيوت شل، وكالتكس، بالإضافة إلى وكالة إطارات ميشلان في جنوب سيناء، ولديها 11 فرعًا في جنوب سيناء، بجانب مركز الخدمة المتكامل لعلامتى جيلي، وسوبارو، ويقام فرع مدينة شرم الشيخ على مساحة 350 مترا مربعا، ويضم معرض إدارى وبه صالة عرض لسيارات جيلى.
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