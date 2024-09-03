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57 مراقبا لضبط السوق المركزي للتمور بالمدينة

9/3/2024 3:25:32 PM
(MENAFN- Al Watan) يُشرف 57 مراقباً ومراقبة من منظومة البيئة والمياه والزراعة، على أعمال الرقابة الميدانية على مدار الساعة في السوق المركزي للتمور بالمدينة المنورة، وتنفيذ الجولات التفقدية والإرشادية، لضمان توفر الاشتراطات الفنية والصحية، والتحقق من سلامة المنتجات المعروضة، ورصد المخالفات في السوق.
وتُقدّم الكوادر البشرية من خلال مركز خدمات الأعمال في السوق الدعم الفني وخدمات العملاء، لنظام الأسواق الموسمية الإلكتروني، بهدف ضبط وتنظيم حركة تداول التمور للفئات المستفيدة التي تشمل المُزارعين، والمشترين، ومزوّدي خدمات التسويق، إضافة إلى مهام إصدار البطاقات والتصاريح، وتسجيل الكميات وفرزها.
وتغذي أكثر من 29 ألف مزرعة من مختلف محافظات المنطقة السوق المركزي للتمور بالمدينة المنورة من خلال إنتاجها من مختلف أنواع التمور، حيث يحوي السوق 54 مبسطًا للبيع بالتجزئة، إضافة إلى 20 مسارًا للمزادات من ضمنها مساران للجمعيات غير الربحية التي تعمل على استثمار النخيل في المجال الخيري دعمًا للمجتمع.

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