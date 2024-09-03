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وصول 350 ألف جرعة إضافية من مطعوم شلل الأطفال إلى غزة

9/3/2024 3:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الصحة الفلسطينية ماجد أبو رمضان، وصول ٣٥٠ ألف جرعة إضافية من طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم حفظها في مخزن للطعومات خصص لحملة التطعيم بالتنسيق مع "اليونيسيف".


وقال أبو رمضان، في بيان للوزارة، إن هذه الدفعة الثانية من المطاعيم التي وصلت لقطاع غزة، ليصبح عدد الجرعات الواصل في قطاع غزة نحو مليون وستمئة ألف جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم كافة الأطفال من عمر يوم وحتى ١٠ سنوات بجرعتين من المطعوم.


‏‎وأضاف إن طواقم وزارة الصحة بالتعاون مع طواقم منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف بحملة التطعيم منذ الأحد الماضي في محافظة دير البلح وستستمر الحملة في محافظة خان يونس والمناطق المجاورة، ومحافظة غزة والشمال. ‏‎


وجدد وزير الصحة مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان وتسهيل مهمة الكوادر الصحية في قطاع غزة.

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