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مقبرة مدرك بيش بلا تسوير أو إنارة

9/3/2024 3:08:55 PM

(MENAFN- Al Watan) تعاني مقبرة قرية المدرك التابعة لمحافظة بيش شمال جازان من عدم التسوير، مما يجعلها عرضة لانتهاك حرمة الموتى من قبل الحيوانات السائبة والضالة خاصة مع غياب الإنارة ليلا، مما دفع الأهالي إلى المطالبة بالاهتمام بالمقبرة أسوة ببقية مقابر المحافظة.
من جانبها أوضحت بلدية محافظة بيش لـ((الوطن)) أن جميع المقابر في المحافظه والمراكز والقرى في عين الاعتبار ومحصورة ومتابعة من قبل البلدية، وتم إدراج مقبرة المدرك ضمن مشروعات البلدية المستقبلية.
وأكد عدد من الأهالي لـ((الوطن)) أن المقبرة قديمة وأنشئت من 45 سنة مضت، وتخدم أهالي القرية التي يسكنها أكثر من 5 آلاف نسمة، مطالبين بتسويرها وإنارتها والاهتمام بها لحفظ كرامة الموتى، مشيرين إلى أنهم تقدموا بمطالبات لجهات الاختصاص دون جدوى.

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