مقبرة مدرك بيش بلا تسوير أو إنارة

(MENAFN
- Al Watan)
تعاني مقبرة قرية المدرك التابعة لمحافظة بيش شمال جازان من عدم التسوير، مما يجعلها عرضة لانتهاك حرمة الموتى من قبل الحيوانات السائبة والضالة خاصة مع غياب الإنارة ليلا، مما دفع الأهالي إلى المطالبة بالاهتمام بالمقبرة أسوة ببقية مقابر المحافظة.
من جانبها أوضحت بلدية محافظة بيش لـ((الوطن)) أن جميع المقابر في المحافظه والمراكز والقرى في عين الاعتبار ومحصورة ومتابعة من قبل البلدية، وتم إدراج مقبرة المدرك ضمن مشروعات البلدية المستقبلية.
وأكد عدد من الأهالي لـ((الوطن)) أن المقبرة قديمة وأنشئت من 45 سنة مضت، وتخدم أهالي القرية التي يسكنها أكثر من 5 آلاف نسمة، مطالبين بتسويرها وإنارتها والاهتمام بها لحفظ كرامة الموتى، مشيرين إلى أنهم تقدموا بمطالبات لجهات الاختصاص دون جدوى.
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