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ماكدونالدز تستبدل الأدوات البلاستيكية بالخشبية: خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة

9/3/2024 3:08:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تعلن شركة ماكدونالدز السعودية بالمنطقة الغربية والجنوبية وتبوك باستخدام ادوات طعام خشبية قابلة لإعادة التدوير و سيتم توزيعها في جميع مطاعمها بالمنطقة الغربية والجنوبية وتبوك ابتداءً من عام 2024. يأتي هذا القرار في إطار التزام الشركة برؤية 2030، ويهدف إلى تقليل استخدام الادوات الغير صديقة للبيئة .
لم يكن قرار الانتقال إلى الأدوات الخشبية سهلًا، حيث أجرت ماكدونالدز العديد من الأبحاث والدراسات لضمان أن توفر هذه الأدوات نفس مستوى الجودة الذي يتوقعه العملاء. وبعد تقييم دقيق، تأكدت الشركة أن الأدوات الخشبية لا تساهم فقط في أهداف الاستدامة، بل تقدم أيضًا تجربة مستخدم مشابهة.
وهذا التحول ليس الأول من نوعه، حيث قامت ماكدونالدز في عام 2018 بتحويل الأكياس البلاستيكية إلى أكياس ورقية، كما قدمت أكواب ورقية خاصة في ايس كريم ماك فلوري في عام 2024. وقد وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتعزيز الاستدامة.
نظرًا لهذه الجهود المتميزة، حصلت ماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك على تصنيف في برنامج ميثاق الوطني للحد من الهدر، وهو ما يعكس التزامها تجاه المجتمع والبيئة. تسعى الشركة باستمرار لتطوير عملياتها لتكون أكثر مسؤولية تجاه البيئة ، ويمكن للعملاء توقع المزيد من التغييرات المستدامة في المستقبل.
كما أشار محمد علي رضا، نائب المدير التنفيذي لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة الوكيل الرسمي لماكدونالدز المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك ، قائلاً: "ندرك الحاجة الملحة لمعالجة أزمة التلوث البلاستيكي. إن الانتقال إلى الأدوات الخشبية هو خطوة مهمة في رحلتنا نحو مستقبل أكثر صداقة للبيئة. نحن ملتزمون بإجراء تغييرات هادفة ستقلل من أثرنا البيئي وتلهم الآخرين للقيام بالمثل."
نبذة عن ماكدونالدز المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك:
تأسست شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة في عام 1994 وكان أول فرع في حي الحمراء بجدة واليوم تفتخر شركة ماكدونالدز لخدمة عملائها في أكثر من 170 فرع حول المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك. انطلقت مبادرة انشر الخير كجزء من مسؤولية ماكدونالدز المجتمعية تجاه مجتمعها المحلي عام 2018 ومنذ ذلك الحين تسعى ماكدونالدز باستمرار لدعم المجتمع بنشر الخير ومساعدة الغير.

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