الإمارات دبى الوطنى - مصر يجدد الشراكة البنكية مع متلايف لتأمينات الحياة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، عن تجديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة متلايف ، لتوفير وثيقة تأمين جماعى لتغطية القروض غير المضمنة بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

قال البنك، فى بيان، إن تجديد الشراكة يأتى فى إطار استراتيجية البنك التى تهدف إلى التوسع فى مجال التجزئة المصرفية والارتقاء بتجربة العملاء من خلال تقديم حلول أكثر مرونة وابتكار تلبى احتياجاتهم المالية المتنوعة.

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وبموجب التعاقد؛ ستغطى وثيقة التأمين الجماعى الجديدة محافظ القروض غير المضمنة بتسهيلات أعلى والتى تشمل القروض، وبطاقات الائتمان، والقروض غير المضمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقروض الموظفين وبطاقاتهم الائتمانية وستقوم شركة متلايف بسداد أى قروض مستحقة للبنك فى حالة الوفاة أو العجز الكلى.

وقال عمرو الشافعى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، إن تجديد الشراكة مع“متلايف” يمكن البنك من النمو بمحفظة قروض الأفراد وتحقيق معدلات النمو المرغوبة للبنك وتوفير حماية إضافية للعملاء.

وقال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن الشراكة مع بنك الإمارات دبى الوطنى تمتد لنحو 8 سنوات، مما يعكس الجهود التى تبذلها الشركة لتوفير الحماية المالية المناسبة للعملاء.

وأوضح وليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكى لشركة متلايف لتأمينات الحياة، أن اتفاقيات التأمين البنكى للشركة تشمل حتى الآن 7 بنوك، وتغطى أكثر من 460 ألف فرد، بحجم قروض إجمالى يصل إلى 35 مليار جنيه.