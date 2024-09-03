الإمارات دبى الوطنى - مصر يجدد الشراكة البنكية مع متلايف لتأمينات الحياة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، عن تجديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة متلايف ، لتوفير وثيقة تأمين جماعى لتغطية القروض غير المضمنة بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه.
قال البنك، فى بيان، إن تجديد الشراكة يأتى فى إطار استراتيجية البنك التى تهدف إلى التوسع فى مجال التجزئة المصرفية والارتقاء بتجربة العملاء من خلال تقديم حلول أكثر مرونة وابتكار تلبى احتياجاتهم المالية المتنوعة.
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وبموجب التعاقد؛ ستغطى وثيقة التأمين الجماعى الجديدة محافظ القروض غير المضمنة بتسهيلات أعلى والتى تشمل القروض، وبطاقات الائتمان، والقروض غير المضمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقروض الموظفين وبطاقاتهم الائتمانية وستقوم شركة متلايف بسداد أى قروض مستحقة للبنك فى حالة الوفاة أو العجز الكلى.
وقال عمرو الشافعى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، إن تجديد الشراكة مع“متلايف” يمكن البنك من النمو بمحفظة قروض الأفراد وتحقيق معدلات النمو المرغوبة للبنك وتوفير حماية إضافية للعملاء.
وقال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن الشراكة مع بنك الإمارات دبى الوطنى تمتد لنحو 8 سنوات، مما يعكس الجهود التى تبذلها الشركة لتوفير الحماية المالية المناسبة للعملاء.
وأوضح وليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكى لشركة متلايف لتأمينات الحياة، أن اتفاقيات التأمين البنكى للشركة تشمل حتى الآن 7 بنوك، وتغطى أكثر من 460 ألف فرد، بحجم قروض إجمالى يصل إلى 35 مليار جنيه.
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