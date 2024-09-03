محافظة جنين تعيش حالة أمنية معقدة وتعاني نقص في الخدمات وتراجع اقتصادي كبير وتدمير متكرر في البنية التحتية

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN/ تعاني محافظة جنين من تحديات عديدة ،حيث تعتمد في اقتصادها على الزراعة والتجارةبشكل أساسي، ومنذ سنوات عديدة يتراجع المدينة بسبب تراجع الانتاج الزراعي الذي لا يستطيع المنافسة في ظل سياسة السوق المفتوح وغياب الدعم والحماية للمنتجات الزراعية والمزراعين، ما يؤدي الى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي وتحديدا بعد انشاء مناطق امنية عازلة في عدة مناطق كعانين ويعبد ومرج بن عامر.

وفي الجانب التجاري سبب اغلاق الحواجز، ومنع المتسوقين من داخل الخط الأخضر الى تراجع الحركة التجارية ما سبب خسائر مادية كبيرة ، فيما ارتفعت نسبة البطالة في المحافظة بعد احداث السابع من اكتوبر والحرب على قطاع غزة ما أدى الى تفاقم الازمة، الامر الذي يتطلب البحث عن حلول سريعة لانقاذ الوضع العام في المحافظة اقتصاديا واجتماعيا

وفي الحلقة الاولى من برنامج صوتكم مهم الذي تنتجه شبكة وطن الاعلامية وخصصت لمحافظة جنين وشارك فيها مسؤولين في المحافظة، ومجموعة ممثلة من المواطنين ناقشوا خلالها اوضاع المحافظة من جوانب متعددة كالصحة والتعليم والزراعة

والوضع الاجتماعي، حاولوا خلالها وضع حلول للتحديات التي تعاني منها المحافظة.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب إن المحافظة عملت بالتعاون مع المجتمع المدني على تنظيم الأسواق وتحسين الاقتصاد في مدينة جنين وتطويرها، مع تكثيف التواجد الأمني في كل مكان، وتعزيز التعاون في تنشيط الحركة التجارية.

ولفت أبو الرب ان المحافظة تعاني من ظروف صعبة، أبرزها النقص بالكوادر الطبية في مستشفى جنين الحكومي، ما يتطلب من وزارة الصحة النظر بعين الاعتبار لهذا النقص وتأمين حاجة جنين للكوادر الطبية بسبب الاقتحامات المتواصلة.

ولفت أبو الرب أن الجيش الاسرائيلي قام بتدمير البنية التحتية في جنين أكثر من 11 مرة، كما جرى تخصيص قرابة 9 مليون شيكل لترميم وإصلاح الدمار في مخيم جنين بسبب خسائر واقتحامات الجيس الاسرائيلي.

واستعرض أبو الرب تداعيات الاقتحامات الإسرائيلية على جوانب الحياة في مدينة ومخيم جنين، وما يسببه من وضع امني يؤثر سلبا على استقرارالمدينة ومواطنيها والتي اتضحت مؤخرا على نتائج الثانوية العامة، ومعدلات الطلاب.

وشدد أبو الرب على أهمية الاستمرار بالتعليم الوجاهي، على ضوء تأثير التعليم الإلكتروني على مستوى الطلبة.



وبين استطلاع الكتروني خاص أجرته شبكة وطن الاعلامية حول أهم التحديات التي تواجه المواطنين في محافظة جنين أن 68 % من المشاركين

يولون أهمية لحفظ الأمن والسلم الأهلي،

مقابل 23% التراجع الحاد في الوضع الاقتصادي و 9% لنقص خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

من جانبها قالت مديرة التخطيط والتنظيم في مديرية الحكم المحلي في جنين سهير نعجة إنهم يتابعون أعمال البلديات جميعها في جنين.

ولفتت أن المساعي متواصلة للسيطرة على الوضع العام بين المواطنين، والنظر في الشكاوى المقدمة من قبلهم ومتابعتها ودراستها مع ضرورة مراعاة الوضع الذي نمر به.

وتطرقت سهير نعجة في حديثها للعديد من التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين، مشيرة "تواصلنا مع البلديات والهيئات المحلية لمتابعة المخالفات في الأراضي الزراعية لحلها لكن المشاكل التي لا تحل هي البناء بالأراضي الزراعية لذلك نسعى لتوجيه المواطنين للبناء في الأراضي المخصصة للبناء والترخيص قبل البناء"

وشددت على ضرورة استغلال المواطنين للأراضي الزراعية وتخصيصها للزراعة فقط وتجنب البناء فيها لدعم المواطن واقتصاده وتعزيز الرجوع للأراضي والاهتمام بها.

ولفتت ان العمل جار على اعداد مخطط هيكلي للمدينة لحل هذه المشاكل.

بدوره قال رئيس الغرفة التجارية في جنين عمار يعيش إن السلم الأهلي جيّد في جنين، ومؤخراً تم حل الكثير من المشاكل، موضحا "يوجد سيطرة مجتمعية ولا يوجد فوضى بالسلم الأهلي والفوضى الوحيدة هي التي تسببها الاجراءات الاسرائيلية

بتدمير الشوارع والاعتداءات المستمرة على المدينة وممتلكاتها".

ولفت إلى أن المشاكل المجتمعية التي قد تشهدها المحافظة تتعلق باسترجاع الشيكات، الناجمة عن الضغوطات الاقتصادية، ما يتسبب بحدوث بعض المشاكل في بعض الأحيان.

وقال يعيش ان الحالة الاقتصادية في المحافظة منذ 7 أكتوبر في غاية الصعوبة، وقد نجم عن ذلك تحديات عدة، منها ارتفاع نسبة عدم صرف الشيكات، واغلاق الكثير من المحلات التجارية أبوابها، ما أثر على قطاع العمال، وهو ما يتطلب تعزيز الأمن والأمان والقضاء لأننا بحاجة لهم بشدة في هذه المرحلة.

وتابع إن هناك تقصير في الكثير من القطاعات، ومنها على سبيل المثال اننا وُعدنا ببناء مستشفى جديد، لكن ذلك لم يتحقق، كما تعاني المحافظة ومرافقها الطبية والصحية من نقص بالكوادر الطبية على الرغم من تعاقب الحكومات والوعودات العديدة.

وقدم المشاركون مجموعة من المداخلات والتوصيات،

تركزت على قطاع التعليم في المحافظة الذي يعاني منذ جائحة كورونا مرورا باضراب المعلمين وتحسين واقع التعليم ومؤخرا انعكاسات الحرب على غزة بالاعتماد على دور أكبر للاسرة،

بالاضافة الى تراجع الوضع الاقتصادي المعتمد على العمال وقطاع الزراعة، واغلاق الحواجز ومنع دخول الفلسطينين من داخل الخط الأخضر الى المدينة و التسوق فيها ما ادى الى تراجع القوة الشرائية، وأشار المشاركون الى نقص الخدمات في قطاع الصحة وحاجة المحافظة الى مستشفى جديد وتعزيز القطاع الصحي بالمختصين والكوادر الطبية.

وخلصت التوصيات الى ضرورة العمل على توفير الدعم اللازم لمختلف القطاعات، وتعزيز التعاون والتكامل ما بين المؤسسات الرسمية والاهلية في وضع خطط المستقبلية لمواجهة التحديات وتحسين الوضع في المحافظة على المستويات المختلفة.

ومن ابرز مداخلات وتوصيات المشاركين في الحلقة قالت صمود نزال عضو مجلس بلدي جنين ورئيسة جمعية فلسطين للأيتام والمحتاجين إن جنين تعاني منذ ثلاث سنوات من تدمير البنية التحتية بسبب الاجتياحات الاسرائيلية

وزادت بعد السابع من اكتوبر، وبالرغم من ذلك بقيت محافظة جنين محافظة مثالية بتظافر الجهود.

بدوره قال د. صالح زكارنه مدير صحة جنين سابقا إن الوضع الصحي في جنين بشكل عام مقبول على مستوى الرعاية الصحية الاولية، ولكن العجر هو على مستوى المستشفيات والنقص في التخصصات الجراحية والكوادر الطبية ما يستدعي توظيف المزيد من الكوادر الطبية.

من جانبه قال محمد عابد مدير محطة بيت قاد الزراعية إن التعديات على الارضي الزراعية مشكلة قائمة في الوطن بشكل عام وتحديدا في جنين، مطالبا الموازنة بين الحفاظ على الارض الزراعية والحاجة الى التمدد العمراني، ومن جهة اخرى ضرورة التكامل بين الغرفة التجارية والمزارعين لتسويق المنتجات الزراعية.

وطالبت رؤى الفايز

مديرة هيئة العمل التعاوني في جنين التركيز على دعم الجمعيات التعاونية وتحديدا الزراعية حيث أن جنين هي سلة زراعية وغذائية، ودعم جمعيات الاسكان التي ستساهم بدورها في عملية التنظيم العمراني والحد من التعديات على الاراضي الزراعية .

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي وضح أمجد ابو فرحة عضو بلدية مرج بن عامرأن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات، ما يعزز الحاجة الى الدعم المالي والتوعية في مجال اختيار اصناف المزروعات وتنوعها بما يلبي حاجة السوق.

واقترح عبد الله بركات

وهوموظف متقاعد بأن حل المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم هو العودة الى تعزيز القيم المجتمعية وتعزيز دور الاسرة في عملية التعليم.

بدورها أكدت سامية لحلوح -مديرة مدرسة في محافظة جنين انه بالرغم من أن قطاع التعليم يواجه مشكلات حقيقية بدءا من كورونا والاضرابات والاجتياحات ،يمكن تجاوز الازمة بتظافر جهود ذوي العلاقة ،وقالت ان الوقت لم يفت لتحسين واقع التعليم.

وأخيرا طالبت الناشطة الشبابية شهناز درويش بضرورة تعزيز الوضع الصحي من خلال نشر الوعي، واشراك المواطنين في تقديم خدمات صحية اولية وتزويدهم بحقائب الاسعاف.