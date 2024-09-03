الصحة: نحو ١٦٠ ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد مرض شلل الأطفال

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة /PNN / قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان نحو ١٦٠ ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد مرض شلل الأطفال في المحافظة الوسطى بقطاع غزة خلال يومي الأحد والإثنين.
وقالت الوزارة ان طواقمها وطواقم منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يعملون على تطعيم
الأطفال في مراكز ثابتة ومتنقلة تابعة لوزارة الصحة والأونروا، وسط إقبال شديد من قبل الأهالي.
واشارت الوزارة ان حملة التطعيم
ستستمر في المحافظة الوسطى حتى مساء غدٍ الأربعاء، وستنطلق الحملة اعتباراً من صباح الخميس (٥-٩-٢٠٢٤) في محافظة خانيونس والمناطق المجاورة لمدة ٤ أيام، فيما تبدأ الحملة في محافظة غزة والشمال صباح الإثنين (٩-٩-٢٠٢٤) وتستمر لأربعة أيام.
وشكرت الوزارة تعاون المواطنين وحرصهم على تلقي المطعوم كما ثمنت تعاون مختلف الشركاء وحرصهم
الكبير
على اعطاء كافة المواطنين .
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