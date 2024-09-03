الصحة: نحو ١٦٠ ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد مرض شلل الأطفال

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان نحو ١٦٠ ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد مرض شلل الأطفال في المحافظة الوسطى بقطاع غزة خلال يومي الأحد والإثنين.

وقالت الوزارة ان طواقمها وطواقم منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يعملون على تطعيم

الأطفال في مراكز ثابتة ومتنقلة تابعة لوزارة الصحة والأونروا، وسط إقبال شديد من قبل الأهالي.

واشارت الوزارة ان حملة التطعيم

ستستمر في المحافظة الوسطى حتى مساء غدٍ الأربعاء، وستنطلق الحملة اعتباراً من صباح الخميس (٥-٩-٢٠٢٤) في محافظة خانيونس والمناطق المجاورة لمدة ٤ أيام، فيما تبدأ الحملة في محافظة غزة والشمال صباح الإثنين (٩-٩-٢٠٢٤) وتستمر لأربعة أيام.

وشكرت الوزارة تعاون المواطنين وحرصهم على تلقي المطعوم كما ثمنت تعاون مختلف الشركاء وحرصهم

الكبير

على اعطاء كافة المواطنين .