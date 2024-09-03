كهرباء القدس تعرض رؤيتها حول الاستدامة والطاقة المتجددة في مؤتمر دولي في باريس

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس /PNN / شاركت شركة كهرباء محافظة القدس في مؤتمر شبكة سيجري CIGRE في باريس، تمثلت بتقديم م.إبراهيم كرياكوس ورقة علمية تناولت الاستدامة والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة.
وعرض م.إبراهيم ما توصلت إليه الشركة في هذه المجالات، وناقش تطبيقات عملية ونماذج دراسية تعزز الاستدامة وتساهم في ترشيد استهلاك الطاقة.
كما شاركت م.دانا بنورة بورقة علمية حول العدادات الذكية، وناقشتها كوسيلة لترشيد استهلاك الطاقة والاستدامة.
و تعتبر المنظمة الدولية للمجلس الدولي الكبير للشبكات الكهربائية (CIGRE) منظمة غير ربحية تأسست عام 1921، تركز على تطوير المعرفة في مجال الطاقة الكهربائية. وتبادل المعرفة
بين الخبراء ، وتعزيز التعاون الدولي لتحسين أداء وكفاءة الشبكات الكهربائية.
وتاتي مشاركة ممثلي شركة كهرباء القدس في المؤتمرات الدولية
بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع شركائنا لمواكبة التطور التكنولوجي بهدف تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في فلسطين، وتطوير خدمات الشركة في جميع مناطق الامتياز .
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