كهرباء القدس تعرض رؤيتها حول الاستدامة والطاقة المتجددة في مؤتمر دولي في باريس

MENAFN - Palestine News ) باريس /PNN / شاركت شركة كهرباء محافظة القدس في مؤتمر شبكة سيجري CIGRE في باريس، تمثلت بتقديم م.إبراهيم كرياكوس ورقة علمية تناولت الاستدامة والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة.

وعرض م.إبراهيم ما توصلت إليه الشركة في هذه المجالات، وناقش تطبيقات عملية ونماذج دراسية تعزز الاستدامة وتساهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

كما شاركت م.دانا بنورة بورقة علمية حول العدادات الذكية، وناقشتها كوسيلة لترشيد استهلاك الطاقة والاستدامة.

و تعتبر المنظمة الدولية للمجلس الدولي الكبير للشبكات الكهربائية (CIGRE) منظمة غير ربحية تأسست عام 1921، تركز على تطوير المعرفة في مجال الطاقة الكهربائية. وتبادل المعرفة

بين الخبراء ، وتعزيز التعاون الدولي لتحسين أداء وكفاءة الشبكات الكهربائية.

وتاتي مشاركة ممثلي شركة كهرباء القدس في المؤتمرات الدولية

بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع شركائنا لمواكبة التطور التكنولوجي بهدف تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في فلسطين، وتطوير خدمات الشركة في جميع مناطق الامتياز .