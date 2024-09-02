1.6 مليار ريال لتمويل مشاريع التجارة الإلكترونية

1.6 مليار ريال لتمويل مشاريع التجارة الإلكترونية
التاريخ
9/2/2024 11:39:00 PM
| سجلت المنتجات المستوردة من خارج المملكة خلال العام الماضي 35.44%، وبلغت قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية، والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة العاملة في التجارة الإلكترونية 1.6 مليار ريال، وفاق حاملو وثائق العمل الحر والموثقين عبر خدمة توثيق التجارة الإلكترونية من المركز السعودي للأعمال، حاملو السجل التجاري، حيث بلغ إجمالي حاملي وثائق العمل الحر 26.344 ألفا، مقابل 16.556 ألفا حاملي السجل التجاري، في وقت سجل عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2020 ــ 2024 نموا بـ42%، وبلغ حد الإعفاء الضريبي الدولي لعمليات التجارة الإلكترونية 1000 ريال.
ـــــــــــــــــ نمو السجلات
كشف تقرير منشآت لآفاق التجارة الإلكترونية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسجيل حجم التجارة الإلكترونية المتوقع في العام الحالي 30 مليار ريال، ونمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الأول 17%، حيث بلغت 38.850 ألف سجل تجاري بنهاية الربع الأول، ونمو السجلات القائمة لنشاط تطوير التطبيقات الإلكترونية بنهاية الربع الأول 45%
وتبلغ قيمة إيرادات التجارة الإلكترونية المتوقعة في المملكة لعام 2025 المقبل 260 مليار ريال، وإجمالي مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية العام المقبل 34.5 مليون مستخدم، وتبلغ النسبة المتوقعة لإسهام التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي للمملكة العام المقبل 12%، وبلغ معدل النمو السنوي المركب في التجارة الإلكترونية 15% بين عامي 2020 ــ 2025، ونسبة المعاملات الإلكترونية 80% بحلول عام 2030.
ـــــــــــــــــ توسع التجارة
يشهد مجال التجارة الإلكترونية في المملكة ازدهارا كبيرا، حيث يعد ثاني أكبر المجالات من حيث تمويل رأس المال الجريء، ويحظى بالعديد من الفرص الواعدة لتحقيق النمو، ورغم المقارنة بالأسواق العالمية الزائرة، والتي تشكل مبيعات التجارة الإلكترونية فيها 18% من مبيعات التجزئة، إلا أن التجارة الإلكترونية في المملكة غير مستغلة بشكل كامل، ويبلغ عدد مراكز الإنجاز والمخازن داخل المدن والمتاجر المغلقة 14 ألف مركز.
ـــــــــــــــــ 9 تأثيرات
ترتكز أبرز تأثيرات التجارة الإلكترونية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 9 تأثيرات؛ ممثلة في: إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر من خلال المنصات الإلكترونية، وفرص جديدة للنمو، والتوسع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وانخفاض تكلفة دخول السوق، وانخفاض التكاليف التشغيلية، وتنويع مصادر الإيرادات التي تتجاوز قنوات البيع التقليدية، وطرق دفع آمنة تعزز من ثقة المستخدم، وتبسيط العمليات التشغيلية من خلال منصات التجارة الإلكترونية، وفرص أكبر للمنتجين المحليين، والأسر المنتجة.
ـــــــــــــــــ 4 تحديات
رغم النمو السريع الذي يشهده مجال التجارة الإلكترونية في المملكة، إلا أنه يواجه 4 تحديات؛ ممثلة في: وحدات إدارة المخزون، وخدمة التوصيل في نفس اليوم، والتشغيل، وسهولة دخول السوق.
Asf:
30 مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية في 2024
1.6 مليار قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية العام الماضي
%35 منتجات مستوردة من الخارج في العام الماضي
260 مليارا إيرادات التجارة الإلكترونية المتوقعة في 2025
14 ألفا مراكز الإنجاز والمخازن
%12 الإسهام المتوقع في الناتج المحلي في 2025
%15 معدل النمو السنوي المركب بين 2020 ــ 2025
%80 المعاملات الإلكترونية بحلول 2030
%42 نمو مستخدمي المنصات بين عامي 2019 ــ 2024
%45 نمو السجلات القائمة لتطوير التطبيقات الإلكترونية
%17 نمو السجلات القائمة
9 تأثيرات للتجارة الإلكترونية
4 تحديات تواجه التجارة الإلكترونية.
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