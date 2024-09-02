1.6 مليار ريال لتمويل مشاريع التجارة الإلكترونية

سجلت المنتجات المستوردة من خارج المملكة خلال العام الماضي 35.44%، وبلغت قيمة تمويل التجارة الإلكترونية، والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة العاملة في التجارة الإلكترونية 1.6 مليار ريال، وفاق حاملو وثائق العمل الحر والموثقين عبر خدمة توثيق التجارة الإلكترونية من المركز السعودي للأعمال، حاملو السجل التجاري، حيث بلغ إجمالي حاملي وثائق العمل الحر 26.344 ألفا، مقابل 16.556 ألفا حاملي السجل التجاري، في وقت سجل عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2020 ــ 2024 نموا بـ42%، وبلغ حد الإعفاء الضريبي الدولي لعمليات التجارة الإلكترونية 1000 ريال.

ـــــــــــــــــ نمو السجلات

كشف تقرير منشآت لآفاق التجارة الإلكترونية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسجيل حجم التجارة الإلكترونية المتوقع في العام الحالي 30 مليار ريال، ونمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الأول 17%، حيث بلغت 38.850 ألف سجل تجاري بنهاية الربع الأول، ونمو السجلات القائمة لنشاط تطوير التطبيقات الإلكترونية بنهاية الربع الأول 45%

وتبلغ قيمة إيرادات التجارة الإلكترونية المتوقعة في المملكة لعام 2025 المقبل 260 مليار ريال، وإجمالي مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية العام المقبل 34.5 مليون مستخدم، وتبلغ النسبة المتوقعة لإسهام التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي للمملكة العام المقبل 12%، وبلغ معدل النمو السنوي المركب في التجارة الإلكترونية 15% بين عامي 2020 ــ 2025، ونسبة المعاملات الإلكترونية 80% بحلول عام 2030.

ـــــــــــــــــ توسع التجارة

يشهد مجال التجارة الإلكترونية في المملكة ازدهارا كبيرا، حيث يعد ثاني أكبر المجالات من حيث تمويل رأس المال الجريء، ويحظى بالعديد من الفرص الواعدة لتحقيق النمو، ورغم المقارنة بالأسواق العالمية الزائرة، والتي تشكل مبيعات التجارة الإلكترونية فيها 18% من مبيعات التجزئة، إلا أن التجارة الإلكترونية في المملكة غير مستغلة بشكل كامل، ويبلغ عدد مراكز الإنجاز والمخازن داخل المدن والمتاجر المغلقة 14 ألف مركز.

ـــــــــــــــــ 9 تأثيرات

ترتكز أبرز تأثيرات التجارة الإلكترونية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 9 تأثيرات؛ ممثلة في: إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر من خلال المنصات الإلكترونية، وفرص جديدة للنمو، والتوسع على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وانخفاض تكلفة دخول السوق، وانخفاض التكاليف التشغيلية، وتنويع مصادر الإيرادات التي تتجاوز قنوات البيع التقليدية، وطرق دفع آمنة تعزز من ثقة المستخدم، وتبسيط العمليات التشغيلية من خلال منصات التجارة الإلكترونية، وفرص أكبر للمنتجين المحليين، والأسر المنتجة.

ـــــــــــــــــ 4 تحديات

رغم النمو السريع الذي يشهده مجال التجارة الإلكترونية في المملكة، إلا أنه يواجه 4 تحديات؛ ممثلة في: وحدات إدارة المخزون، وخدمة التوصيل في نفس اليوم، والتشغيل، وسهولة دخول السوق.

Asf:

30 مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية في 2024

1.6 مليار قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية العام الماضي

%35 منتجات مستوردة من الخارج في العام الماضي

260 مليارا إيرادات التجارة الإلكترونية المتوقعة في 2025

14 ألفا مراكز الإنجاز والمخازن

%12 الإسهام المتوقع في الناتج المحلي في 2025

%15 معدل النمو السنوي المركب بين 2020 ــ 2025

%80 المعاملات الإلكترونية بحلول 2030

%42 نمو مستخدمي المنصات بين عامي 2019 ــ 2024

%45 نمو السجلات القائمة لتطوير التطبيقات الإلكترونية

%17 نمو السجلات القائمة

9 تأثيرات للتجارة الإلكترونية

4 تحديات تواجه التجارة الإلكترونية.