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الفسح المسبق شرط استقبال المواد الخطرة

9/2/2024 11:39:00 PM
(MENAFN- Al Watan) شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على عدم قبول طلب نقل البضائع الخطرة التي تحمل مواد سائلة قابلة للاشتعال على متن السفن إلا بوجود تصريح فسح مُسبق من جهات الاختصاص للإرسالية المصدرة، على أن تكون فترة السماح لدخول الإرساليات ساحات الميناء للمصدرين ممن لديهم تصريح فسح مُسبق من جهة الاختصاص، وذلك قبل موعد مغادرة السفينة بـ 48 ساعة.
يأتي ذلك في أعقاب ما رصدته الهيئة من خلال حركة التصدير بالمنافذ الحدودية من وجود حاويات مُحملة بمواد سائلة قد تكون خطرة وقابلة للاشتعال مثل المواد الكيميائية أو البتروكيماويات أو المشتقات البترولية، وهي مواد مُقيدة بتصاريح فسح من قِبل جهات الاختصاص أو تكون مواد يُمنع تصديرها للخارج وتبقى فترة طويلة بداخل ساحات الميناء وتتعرض لأشعة الشمس مباشرةً لعدم حصولها على تصاريح الفسح مسبقًا، أو عدم التصريح بالبيان الجمركي عن المادة الصحيحة التي بداخل الحاويات، أو عدم إكمال أحد شروط التصدير أو عدم مراجعة العميل للدائرة الجمركية، ويُعتبر ذلك عدم تقيد بالتعليمات لمثل هذه المواد الخطرة.
يذكر أن المواد الخطرة وفقًا للتصنيف العالمي هي التي تصنف بحسب آثارها الفيزيائية أو الكيميائية المباشرة، بما في ذلك الحرائق أو الانفجارات، ويتم تقسيم البضائع الخطرة إلى فئات من خلال نظام التصنيف الذي تحدده اللوائح النموذجية، حيث يتم تخصيص وتصنيف كل مادة بحسب خطورتها، وتبرز 9 أصناف كمواد خطرة ومنها، الغازات المضغوطة، والسوائل القابلة للاشتعال والمواد الصلبة سريعة الاشتعال، والمواد السامة، والمواد المشعة، والمواد المسببة للتآكل، إلى جانب بضائع خطرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة تؤكد أن على الوكيل الملاحي إبلاغ إدارات الموانئ والجهات ذات العلاقة بشأن البضائع الخطرة قبل وصولها وفقًا للتشريعات المعمول بها، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل الوكيل الملاحي إعادتها إلى ميناء الشحن أو إتلافها أو التخلص منها على نفقته الخاصة بعد التنسيق مع الميناء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة.

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