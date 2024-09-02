Tuesday, 03 September 2024 07:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منشأة صحية لخدمة المسنين في كل تجمع

9/2/2024 11:38:59 PM
(MENAFN- Al Watan) فعلت وزارة الصحة مسارا خاصا لكبار السن في منشآت صحية، لتكون صديقة للمسنين، وتم تفعيل بعض المعايير التي تخدم تلك الفئة، على أن تعمل التجمعات الصحية في المناطق على تجهيز منشآة واحدة على الأقل بمواقف خاصة ومكتب استقبال، بالإضافة إلى بعض التجهيزات في الممرات والعيادات مزودة بعلامات تخدم كبار السن.
نقاط توقف
تشمل معايير المنشآت الصحية الصديقة لكبار السن معايير عدة، تتمثل في هيكلة المنشأة وتفاصيلها التي تتناسب مع خدمة كبار السن عند المراجعة، ودخول المستشفى، والخدمات الأخرى الملحقة به، من مواقف ونقاط توقف النقل العام، ومعيار توفير الرعاية الصحية الشاملة بوجود أولوية لكبار السن في النقل بأقسام الطوارئ، فضلا عن معيار تهيئة الكوادر العاملة في تلك المنشآت، من عاملين وممارسين صحيين، للتعامل مع كبار السن من أجل الوقاية من المضاعفات والإعاقات.
منظور وقائي
في المدينة المنورة يعمل التجمع الصحي على تفعيل مبادرة المستشفيات الصديقة لكبار السن من خلال 4 مدن ومستشفيات بالمنطقة، وهي: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية ومستشفى الملك فهد ومستشفى أحد ومستشفى ينبع العام بالمرحلة الأولى، في ظل الرؤية الإستراتيجية للمملكة التي تضع كبار السن في جوهر خدماتها الصحية والاجتماعية، مع ما تطلبه هذه المرحلة العمرية من رعاية واحتياجات، وتوفير بيئة صحية ملائمة تعزز الصحة الجسدية والذهنية للمستفيدين من المنظور الوقائي والعلاجي، حيث يشكل كبار السن بعمر 60 وأكبر أكثر من 5% من مجموع السكان بالمملكة، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد تدريجيا تماشيا مع جودة الحياة والرعاية الصحية المتقدمة، حيث تمثل هذه الفئة شريحة مهمة من المجتمع.
تقديم الرعاية
يوفر النظام الصحي في المملكة الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسّرة، وتتيح وزارة الصحة شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق المملكة، وتحدد بالتعاون مع مجالس المناطق الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وفقًا للوضع الجغرافي والسكاني، وأنماط الأمراض السائدة في المنطقة. كما تقدم الوزارة الرعاية الصحية في مرافقها الطبية للمواطنين بشكل مجاني، وحسب برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي المواكب احتياجات القطاع.
معايير للمنشآت الصحية
- هيكلة المنشأة لخدمة كبار السن
- تهيئة المراجعة ودخول المستشفى
- توفير مواقف ونقاط للنقل العام
- توفير الرعاية الصحية الشاملة
- أولوية لكبار السن في أقسام الطوارئ
- تهيئة الكوادر العاملة في المنشآت
- توفير سبل الوقاية من المضاعفات والإعاقات

MENAFN02092024000089011017ID1108628602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث