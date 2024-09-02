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961 بلاغا يوميا عن أعراض جانبية للأدوية

9/2/2024 11:38:59 PM
(MENAFN- Al Watan) وصفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الأعراض الجانبية المسجلة للأدوية خلال النصف الأول من عام 2024 بأنها طبيعية ومتوقعة، ومذكورة في النشرة الداخلية للدواء، ولا تؤثر في استخدام تلك الأدوية، وأشارت إلى أن أكثر 5 أدوية تم الإبلاغ عن آثارها الجانبية هي (الأميلوديبين، والأتورفاستاتين، والفوروسيميد، والميتفورمين، والإيزوميبرازول).
الغثيان والإسهال
تنوعت الأعراض الجانبية التي صاحبت تناول بعض مستخدمي تلك الأدوية؛ إذ جاء الصداع أولًا ضمن أعلى 5 أعراض تم الإبلاغ عنها، خلال الفترة المحددة بنسبة 5.65%، ثم الإمساك بنسبة 5.64%، فالغثيان بنسبة 4.54%، والإسهال بنسبة 3.8%، ثم آلام البطن بنسبة 3.24%.
قنوات الإبلاغ
كانت الغذاء والدواء، تلقت خلال النصف الأول من العام، أكثر من 173 ألف بلاغ يتعلق بالأعراض الجانبية للأدوية، بواقع 961 بلاغا يوميا، وذلك من خلال البلاغات الواردة إليها عن طريق قنوات الإبلاغ الرسمية من مختلف مناطق المملكة، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق سلامة استخدام الأدوية، وفي إطار سعيها المستمر إلى تحسين التواصل مع جميع فئات المجتمع، وتحقيق السلامة الصحية للمواطنين والمقيمين كافة في المملكة.
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي عرض جانبي قد يحدث بسبب استخدام أي من المستحضرات الدوائية، أو مستحضرات التجميل، وذلك عبر نظام ((تيقظ))، أو الاتصال على الرقم الموحد 19999.
الأدوية الـ 5
01 الأميلوديبين
02 الأتورفاستاتين
03 الفوروسيميد
04 الميتفورمين
05 الإيزوميبرازول
أسئلة تلقتها الغذاء والدواء
* ما هي الأعراض الجانبية
الأعراض الجانبية هي تأثيرات غير مقصودة وغير مرغوب فيها، تحدث بعض الأحيان أثناء استخدامك للمستحضرات الصيدلانية (الأدوية، اللقاحات، المستحضرات العشبية أو المكملات الصحية) بجرعاتها الصحيحة.
* هل تحدث الأعراض الجانبية مباشرة بعد استخدام الدواء
كثير من الأشخاص يستخدمون الأدوية دون أن تسبب لهم أي أعراض جانبية؛ يعتمد حدوث الأعراض الجانبية على حالتك الصحية وطبيعة الدواء.

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