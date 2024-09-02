Tuesday, 03 September 2024 07:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنارة LED لمكافحة حفار النخيل

9/2/2024 11:38:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أوصى مهندسون زراعيون، متخصصون في الآليات المتبعة لمكافحة الآفات الحشرية في أشجار النخيل، بتقليل الإنارة في المزارع خلال الفترة المسائية، لطرد أو خفض جذب حفارات ساق النخيل ذي القرون الطويلة، وحفار العذوق إلى المزرعة وبالتالي حدوث الإصابة، أو العمل على استبدال الإنارة، وتحويلها إلى إنارة (LED).
وأكدوا لـ((الوطن))، أن من بين الآليات المتبعة لمكافحة حفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة وحفار العذوق، المكافحة الفيزيائية، التي تعتمد على الإنارة لجذب الأطوار الكاملة لتلك الحفارات، حيث تعمل المصائد وبواسطة الإنارة على جذب الطور الكامل للحشرة واصطدامها باللوح المعدني، ومن ثم سقوطها في الإناء المثبت في وسط المصيدة، وتكون نسبة الاصطياد كبيرة في أشهر مايو ويونيو ويوليو، لنشاط الحفارات خارج جذع النخلة، بغرض التكاثر، ووضع البيض على جذع النخلة، ووضع المصيدة، بعيدًا عن إضاءة المزرعة تجنبًا لحدوث التشتت للحفارات بين إضاءة المزرعة، وإضاءة المصائد الضوئية.
التحليل البيئي
شهدت جلسات مدارس المزارعين الحقلية في واحة الأحساء، بحضور 20 مزارعًا من مختلف قطاعات الواحة، تطبيق نظام التحليل البيئي الزراعي لأشجار النخيل، وتقسيم المتدربين إلى 4 مجموعات، على حقل خاضع للممارسات المحلية، وغير متبع به الخدمات الزراعية من نمو الحشائش والأعشاب في حوض النخيل، واكتظاظ النخلة بالرواكيب، والفسائل وبقايا محصول التمر للأصناف المبكرة في أحواض النخيل، ووجود مخلفات النخيل من الأعوام السابقة في أنحاء الحقل.
الممارسات المحلية
جرى في الحقل تطبيق توصيات تحليل النظام البيئي الزراعي من خلال إزالة الحشائش والرواكيب، وجمع بقايا محصول التمر المتساقط من الأصناف المبكرة من حوض النخيل، وإزالة مخلفات النخيل، ومقارنة الحقل المطبق به الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء مع حقل الممارسات المحلية ((المهمل))، ولوحظ إزالة كل من شأنه إعاقة الرصد والفحص والاستكشاف للإصابة بسوسة النخيل الحمراء على النخيل مبكرًا، ولسهولة التنقل بين أشجار النخيل.

MENAFN02092024000089011017ID1108628600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث