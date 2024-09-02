نيوم يغرد وحيدا في Yelo

(MENAFN
- Al Watan)
رسم نيوم مستقبل منافسته في دوري Yelo، وبات يغرد وحيدًا، إذ يعد النادي الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة خلال 3 مباريات، تصدر معها ترتيب الدوري
بـ9 نقاط، وارتفعت وتيرة الإثارة والمنافسة خلال الجولات الـ3 الماضية، وتفوقت انتصارات أصحاب الأرض على الضيوف بـ55% مقابل 45 للضيوف، وتصدرت الجولة الثالثة انتصارات المنافسين بـ9 انتصارات كاملة، في وقت احتسبت تقنية الـ(VAR) خمس عشرة حالة تحكيمية بمعدل 5 حالات في جولة.
تنافس
رفعت الجولات الثلاث من دوري يلو لكرة القدم
شعار الفوز ولاغيره، واتضحت رغبة اللاعبين والفرق في اللعب من أجل الانتصارات، حيث ارتفعت ضربات الجزاء والأهداف القاتلة، والتي بلغت 8 ضربات جزاء، ومثلها 8 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وإشهار البطاقة الحمراء 7 مرات، في تأكيد على الإثارة الكبيرة والحماس الكبير الذي يشهده الدوري، وشهدت الجولات الثلاث تسجيل 59 هدفًا، منها 14 هدفًا في الجولة الأولى، و23 هدفًا في الجولة الثانية، و22 هدفًا في الجولة الثالثة.
انتصارات
ارتفعت انتصارات الجولات الثلاث في الدوري بشكل تصاعدي، حيث شهدت الجولة الأولى تسجيل 6 انتصارات بـ22%، بالتساوي بين أصحاب والأرض والضيوف بـ3 انتصارات لكل منهما، وحققت الجولة الثانية 7 انتصارات بـ26%، تفوقت فيها انتصارات أصحاب الأرض بـ4 انتصارات مقابل 3 انتصارات للضيوف، وسجلت الجولة الثالثة 9 انتصارات بـ33%، منها 5 انتصارات لأصحاب الأرض مقابل 4 انتصارات للضيوف.
نجومية
حصد نيوم الصاعد حديثًا لدوري يلو نجومية الجولات الثلاث، وبدأ يرسم طريق عبوره للصعود نحو الأضواء للموسم المقبل، إذ سجل 3 انتصارات متتالية، وتحقيق 9 نقاط كاملة، كأكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات، وأكثر الفرق تسجيلا للأهداف بـ10 أهداف، والخروج بشباك نظيفة في الجولات الثلاث، في المقابل، واصل الجندل خسائره المتتالية للمرة الثالثة، وتذيل ترتيب الدوري بصفر نقاط، ويعد الأكثر خسائر، والأضعف دفاعًا، فيما سجل الجبيل نفسه أضعف الفرق هجومًا بدون تسجيل أي هدف في الدوري.
- الجحفلة والجزائيات تتنافس في يلو.
- نيوم علامة كاملة في الدوري.
- 59 هدفا في 3 جولات.
- الجندل والجبيل بدون انتصارات وأهداف.
- %55 انتصارات أصحاب الأرض.
- %45 انتصارات الضيوف.
MENAFN02092024000089011017ID1108628599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.