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نيوم يغرد وحيدا في Yelo

9/2/2024 11:38:59 PM
(MENAFN- Al Watan) رسم نيوم مستقبل منافسته في دوري Yelo، وبات يغرد وحيدًا، إذ يعد النادي الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة خلال 3 مباريات، تصدر معها ترتيب الدوري بـ9 نقاط، وارتفعت وتيرة الإثارة والمنافسة خلال الجولات الـ3 الماضية، وتفوقت انتصارات أصحاب الأرض على الضيوف بـ55% مقابل 45 للضيوف، وتصدرت الجولة الثالثة انتصارات المنافسين بـ9 انتصارات كاملة، في وقت احتسبت تقنية الـ(VAR) خمس عشرة حالة تحكيمية بمعدل 5 حالات في جولة.
تنافس
رفعت الجولات الثلاث من دوري يلو لكرة القدم شعار الفوز ولاغيره، واتضحت رغبة اللاعبين والفرق في اللعب من أجل الانتصارات، حيث ارتفعت ضربات الجزاء والأهداف القاتلة، والتي بلغت 8 ضربات جزاء، ومثلها 8 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وإشهار البطاقة الحمراء 7 مرات، في تأكيد على الإثارة الكبيرة والحماس الكبير الذي يشهده الدوري، وشهدت الجولات الثلاث تسجيل 59 هدفًا، منها 14 هدفًا في الجولة الأولى، و23 هدفًا في الجولة الثانية، و22 هدفًا في الجولة الثالثة.
انتصارات
ارتفعت انتصارات الجولات الثلاث في الدوري بشكل تصاعدي، حيث شهدت الجولة الأولى تسجيل 6 انتصارات بـ22%، بالتساوي بين أصحاب والأرض والضيوف بـ3 انتصارات لكل منهما، وحققت الجولة الثانية 7 انتصارات بـ26%، تفوقت فيها انتصارات أصحاب الأرض بـ4 انتصارات مقابل 3 انتصارات للضيوف، وسجلت الجولة الثالثة 9 انتصارات بـ33%، منها 5 انتصارات لأصحاب الأرض مقابل 4 انتصارات للضيوف.
نجومية
حصد نيوم الصاعد حديثًا لدوري يلو نجومية الجولات الثلاث، وبدأ يرسم طريق عبوره للصعود نحو الأضواء للموسم المقبل، إذ سجل 3 انتصارات متتالية، وتحقيق 9 نقاط كاملة، كأكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات، وأكثر الفرق تسجيلا للأهداف بـ10 أهداف، والخروج بشباك نظيفة في الجولات الثلاث، في المقابل، واصل الجندل خسائره المتتالية للمرة الثالثة، وتذيل ترتيب الدوري بصفر نقاط، ويعد الأكثر خسائر، والأضعف دفاعًا، فيما سجل الجبيل نفسه أضعف الفرق هجومًا بدون تسجيل أي هدف في الدوري.
- الجحفلة والجزائيات تتنافس في يلو.
- نيوم علامة كاملة في الدوري.
- 59 هدفا في 3 جولات.
- الجندل والجبيل بدون انتصارات وأهداف.
- %55 انتصارات أصحاب الأرض.
- %45 انتصارات الضيوف.

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