19 مليونا تنقل بيريرا للنمور

(MENAFN
- Al Watan)
نجح الاتحاد في التعاقد مع المدافع البرتغالي، دانيلو بيريرا، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنهى الاتحاديون الاتفاق مع النادي الباريسي بصفقة بلغت 19 مليون ريال (4.5 ملايين ريال)، بعدما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية اللازمة في باريس.
وجاء تأخر التوقيع الاتحادي مع اللاعب وناديه نظرًا لرغبة سان جيرمان في أن يكون انتقال اللاعب البرتغالي بشكل نهائي وبيع المتبقي من عقده للعميد، وهو ما تم في أخر ساعات فترة الانتقالات الصيفية.
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