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19 مليونا تنقل بيريرا للنمور

9/2/2024 11:38:59 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح الاتحاد في التعاقد مع المدافع البرتغالي، دانيلو بيريرا، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنهى الاتحاديون الاتفاق مع النادي الباريسي بصفقة بلغت 19 مليون ريال (4.5 ملايين ريال)، بعدما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية اللازمة في باريس.
وجاء تأخر التوقيع الاتحادي مع اللاعب وناديه نظرًا لرغبة سان جيرمان في أن يكون انتقال اللاعب البرتغالي بشكل نهائي وبيع المتبقي من عقده للعميد، وهو ما تم في أخر ساعات فترة الانتقالات الصيفية.

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