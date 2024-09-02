الأخضر يكثف تحضيراته لإندونيسيا

(MENAFN
- Al Watan)
رفع المنتخب السعودي وتيرة تحضيراته لمواجهة منتخب
إندونيسيا، الخميس المقبل، لحساب الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجرى الصقور مرانا مغلقا على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك تحت إشراف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي طبق تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.
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