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الأخضر يكثف تحضيراته لإندونيسيا

9/2/2024 11:38:59 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع المنتخب السعودي وتيرة تحضيراته لمواجهة منتخب إندونيسيا، الخميس المقبل، لحساب الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجرى الصقور مرانا مغلقا على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك تحت إشراف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي طبق تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

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