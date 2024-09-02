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17 طفلا يمنيا في قبر واحد

9/2/2024 11:38:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مصدر يمني في العاصمة صنعاء عن دفن 17 طفلا، الأسبوع الماضي، في أحد مقابر العاصمة صنعاء، من خلال تواجد عدة أشخاص للقيام بمهمة الدفن الجماعي، مع تحفظ كبير ورقابة مشددة، حيث توفرت معلومات تفيد بأن هؤلاء الأطفال هم ضحايا التجنيد الحوثي، وكانت نهاياتهم مختلفة عن بعضهم البعض، فمنهم من مات من شدة الجوع والعطش، والبعض من مشقة وإرهاق المهام المكلفين بها، وآخرون قتلتهم مصائد الألغام الحوثية عندما حاولوا الهروب بأنفسهم والعودة لأسرهم، ويشترك جميعهم بأنهم قتلوا في محرقة الإجرام الحوثي.
الإجبار على القتال
وأضاف المصدر، أن هؤلاء الأطفال أجبرتهم عصابات الحوثي على الخروج بلا عودة، ولا يوجد لهم أمل في مشاهدة أسرهم، وأن المصير النهائي لهم هو الموت وقتل براءتهم.
ويواجه الأطفال إما الموت في طريق الهروب بالألغام الحوثية العشوائية، أو الموت عن طريق الأسلحة الحوثية التي يشق عليهم استخدامها، وتنتج عنها إصابات بالغة بلا علاج.
وكثير منهم تعرضوا لإعاقات دائمة.
مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأطفال الذين يتم ضمهم لصفوف الحوثيين من سنوات لا تتوفر معلومات أو أخبار لدى أسرهم وأهليهم، ولا توجد أي وسيلة تواصل معهم، حيث تمنع عنهم الجوالات والمراسلات.
إخفاء أثر الأطفال
يوضح المصدر، أن هناك أعدادا كبيرة من الأطفال قتلوا، ولم يبلغ الحوثيون عنهم، ويتم دفنهم دون حضور أو إشعار أقاربهم، وقاموا بدفن بعضهم في مقابر جماعية، بل إن هناك أطفالا فقدوا لم يبحث عنهم الحوثيون، وآخرون قتلوا وتركوا في الجبال تنهش لحوهم الكلاب والسباع.
ودعا المصدر إلى وقف غياب المنظمات الإنسانية عن القيام بواجبها تجاه حماية الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية.
كيف يقتل الحوثي الأطفال:
تجنيدهم ومنحهم الأسلحة الخطيرة ضحايا الألغام الأرضية الموت بسبب المشقة الزائدة السقوط من المواقع المرتفعة التخلي عن المفقود منهم عدم علاج المصابين منهم

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