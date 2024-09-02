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توقعات بتحول عاصفة الفلبين لإعصار

9/2/2024 11:38:58 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أن تسببت عاصفة بفيضانات وانهيارات أرضية وأمطار غزيرة أغرقت العديد من المناطق في شمال الفلبين، من المتوقع أن تشتد قوتها أكثر، وربما تتحول إلى إعصار، قبل أن تتجه بعيدا نحو جنوب الصين في اليومين المقبلين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.
حيث ضربت العاصفة الاستوائية ياغي بلدة كاسيجوران في مقاطعة أورورا بشمال شرق البلاد واكتسبت قوة مع رياح مستمرة بلغت سرعتها 85 كيلومترا (53 ميلا) في الساعة وعواصف بلغت سرعتها 105 كيلومترات في الساعة (65 ميلا في الساعة)، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.
واكتسبت العاصفة، التي يطلق عليها محليا اسم إنتنج، سرعة وتتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة باتجاه أقصى مقاطعات شمال البلاد.
قال مسؤولون إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، معظمهم بسبب الانهيارات الأرضية والغرق. وقامت السلطات بتعليق الدراسة والعمل الحكومي في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان.
انهيار أرضي
وتسبب انهيار أرضي في انهيار كوخين صغيرين على سفح تل في مدينة أنتيبولو في إقليم ريزال إلى الغرب مباشرة من العاصمة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة حامل. وقال مسؤول التخفيف من الكوارث في أنتيبولو إنريليتو برناردو جونيور لوكالة أسوشيتد برس، عبر الهاتف، إن أربعة قرويين آخرين غرقوا في الجداول المتضخمة.
وتوفي أربعة أشخاص في انهيارات أرضية منفصلة في مدينة سيبو بوسط الفلبين وإقليم سامار الشمالي. كما توفي ثلاثة آخرون في مدينة ناغا بشرق البلاد - اثنان منهم غرقا والثالث بسبب الصعق الكهربائي، بحسب مسؤولين.
وتم رفع تحذيرات العاصفة في مساحة كبيرة من لوزون، المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، بما في ذلك منطقة مانيلا الكبرى، حيث تم تعليق المدارس على جميع المستويات ومعظم الأعمال الحكومية بسبب

صفارات الإنذار
وعلى طول ضفاف نهر ماريكينا المزدحمة في الضواحي الشرقية للعاصمة، انطلقت صفارات الإنذار لتحذير آلاف السكان من الاستعداد للإخلاء في حال استمر ارتفاع منسوب مياه النهر وفيضانها بسبب الأمطار الغزيرة.
وفي مقاطعتي كافيتي جنوب مانيلا وشمال سامار في المنطقة الوسطى من البلاد، استخدم أفراد خفر السواحل القوارب المطاطية والحبال لإنقاذ وإجلاء العشرات من القرويين الذين غمرتهم الفيضانات التي بلغ ارتفاعها الخصر إلى الصدر، بحسب خفر السواحل.
وتوقفت حركة النقل البحري مؤقتًا في العديد من الموانئ المتضررة من العاصفة، مما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 3300 من راكبي العبارات وعمال الشحن، كما تم تعليق العديد من الرحلات الجوية الداخلية بسبب الطقس العاصف.
وتعرضت سفينة تدريب تدعى ((إم في كاميلا)) - كانت راسية قبالة ميناء نافوتاس في العاصمة - لضربة من سفينة أخرى خرجت عن السيطرة بسبب الأمواج القوية. وقال خفر السواحل الفلبيني، إن جسم السفينة تضرر واشتعلت فيه النيران فيما بعد، مما دفع 18 من طلابها وأفراد طاقمها إلى التخلي عن السفينة.
وقال خفر السواحل، إن قاطرة عابرة أنقذت 17 من المهاجرين الذين فروا من السفينة، وتمكن أحدهم من السباحة إلى بر الأمان.
الفلبين:
يضربها نحو عشرين إعصارًا وعاصفة كل عام. تعد واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث. أدى إعصار هايان، وهو أحد أقوى الأعاصير المدارية المسجلة في العالم، إلى مقتل أو فقدان أكثر من 7300 شخص، وتدمير قرى بأكملها.

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