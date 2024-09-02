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روسيا وأوكرانيا تستمران في القتال بلا تهدئة

9/2/2024 11:38:58 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تظهر روسيا وأوكرانيا أي إشارة إلى التهدئة في القتال أو الاقتراب من طاولة المفاوضات،بعد أكثر من 900 يوم من الحرب.
ويواصل الجانبان شن هجمات برية طموحة، حيث يتقدم الأوكرانيون إلى منطقة كورسك الروسية، ويتقدم الروس إلى عمق منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، والتي تعد جزءًا من منطقة دونباس الصناعية.
وذكر مسؤولون أن روسيا أطلقت وابلًا من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة على كييف، وقالت وزارة الداخلية إن حطام الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها سقط في كل منطقة من مناطق كييف، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بروضتين، وأبلغت سلطات المدينة عن اندلاع حرائق متعددة.
الثبات على الموقف
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إن الهجوم الذي شنته أوكرانيا على كورسك لن يمنع القوات الروسية من التقدم في شرق أوكرانيا. وأضاف للطلاب خلال رحلة إلى سيبيريا: ((المهمة الرئيسية التي حددها العدو لنفسه -لوقف هجومنا في دونباس- لم يحققوها))، وتوقع أن يفشل هجوم كورسك وأن المسؤولين في كييف سيرغبون في ((الانتقال إلى محادثات السلام)).
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مدينة زاباروجيا الجنوبية، إن عملية بلاده في كورسك نجحت في إبعاد القوات الروسية عن جنوب أوكرانيا، لكنه أقر بأنها لم تنجح بعد في تحويل القوات الروسية عن الخطوط الأمامية الشرقية، حيث تتعرض مدينة بوكروفسك لخطر السقوط.
وتابع ((نرى أن الوضع هناك صعب، وقد تركزت أكثر الألوية الروسية جاهزية للقتال في هذه المنطقة لأنها كانت دائمًا هدفهم الرئيسي - دونباس، الاحتلال الكامل والشامل لدونباس: منطقتي دونيتسك ولوغانسك)). وقال الشهر الماضي إن هدف عملية كورسك هو إنشاء منطقة عازلة قد تمنع المزيد من الهجمات من قبل موسكو عبر

شن الهجمات العنيفة
وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 35 صاروخًا و26 طائرة بدون طيار من طراز شاهد على أوكرانيا، وأضافت أن تسعة صواريخ باليستية و13 صاروخًا مجنحًا و20 طائرة بدون طيار أسقطت، وهرع سكان كييف إلى الملاجئ.
وتتبادل أوكرانيا وروسيا الضربات الجوية بانتظام باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ طويلة المدى، وفي بعض الأحيان تطلقان أكثر من 100 سلاح في هجمات جوية، مما يشير إلى أنهما لا تزالان تضخان الموارد في إنتاج الأسلحة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 158 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك طائرتان فوق موسكو وتسع فوق المنطقة المحيطة بها.

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