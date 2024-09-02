القائد العام يشيد بمتانة العلاقات الأخوية بين البحرين وقطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، سلطان بن علي الخاطر سفير دولة قطر الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، وذلك صباح أمس بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير دولة قطر الشقيقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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