بلدي الشمالية يستعرض رد ((البلديات)) بالإبقاء على شكل المدخل الجنوبي لمدينة حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب محمد القصاص:
استأنفت المجالس البلدية الدورة البلدية السادسة لدور الانعقاد الثالث، حيث عقد مجلس بلدي الشمالية اجتماعه الأول أمس برئاسة د. سيد شبر الوداعي رئيس مجلس بلدي الشمالية الذي أكد توجه المجلس إلى الاستمرار في تعضيد مسارات التشاور الداخلي بما يسهم في بناء البدائل العملية للارتقاء بمسيرة جهد المجلس والتنبه للمصاعب التنظيمية والتنفيذية التي أحاطت بواقع العمل البلدي في الدور الأول والثاني. كما استعرض الاجتماع تشكيل اللجان المتخصصة التي تم الاتفاق عليها بالانتخاب في المجلس منها اللجنة الفنية وفاز فيها بالرئاسة العضو جاسم محمد هجرس بالتزكية وفي اللجنة المالية والقانونية فاز بالتزكية د. سلمان محسن عبدالله وفي لجنة العلاقات العامة والإعلام فاز عبدالله إبراهيم، أما لجنة الخدمات والمرافق العامة فقد فاز العضو عبدالله شريدة الذوادي بالأغلبية.
واستعرض المجلس رد وزارة شؤون البلديات على مقترح تطوير وتجميل مدخل مدينة حمد بوضع المجسم في الموقع القريب من البوابة الرئيسية لجامعة البحرين بإبقاء الشكل الحالي للمدينة والمحافظة على ملامحها نظرا لرمزيتها وارتباطها بتاريخ المدينة.
وعرض الاجتماع المزيد من الردود على المقترحات السابقة منها رد وكيل وزارة شؤون البلديات بعدم الممانعة من حيث المبدأ على مقترح تركيب شاشة إلكترونية للإعلانات والتدريبات الرياضية في ساحل أبوصبح على أن ترفع طلبات الإعلانات إلى لجنة الإعلانات ليتم دراستها وفقا للإجراءات المتبعة والاشتراطات التنظيمية بالتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية.
كما استعرض إفادة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على مقترح تخصيص أرض لإنشاء مأتم على الجزيرة في مدينة سلمان بالرد إنه تم اعتماد مخططات جميع الجزر بمدينة سلمان من قبل اللجنة العليا للتخطيط العمراني وعليه تم تسجيل أراضي الخدمات الحكومية بالجزيرتين (13) و(14) ومن ضمنها جامع وعدد 5 مساجد للأوقاف الجعفرية بالإضافة إلى كون الأراضي الواقعة بالجزيرتين (11) و (12) في المراحل النهائية من التسجيل حيث تم تخصيص عقار في الجزيرة (11) لبناء جامع كبير لصالح الأوقاف الجعفرية.
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