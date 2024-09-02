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بلدي الشمالية يستعرض رد ((البلديات)) بالإبقاء على شكل المدخل الجنوبي لمدينة حمد

9/2/2024 7:22:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭:‬

استأنفت‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬الدورة‭ ‬البلدية‭ ‬السادسة‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث،‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأول‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭. ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬توجه‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعضيد‭ ‬مسارات‭ ‬التشاور‭ ‬الداخلي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬البدائل‭ ‬العملية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمسيرة‭ ‬جهد‭ ‬المجلس‭ ‬والتنبه‭ ‬للمصاعب‭ ‬التنظيمية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬التي‭ ‬أحاطت‭ ‬بواقع‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬بالانتخاب‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬منها‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‭ ‬بالرئاسة‭ ‬العضو‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬هجرس‭ ‬بالتزكية‭ ‬وفي‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬فاز‭ ‬بالتزكية‭ ‬د‭. ‬سلمان‭ ‬محسن‭ ‬عبدالله‭ ‬وفي‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬فاز‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم،‭ ‬أما‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬العضو‭ ‬عبدالله‭ ‬شريدة‭ ‬الذوادي‭ ‬بالأغلبية‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تطوير‭ ‬وتجميل‭ ‬مدخل‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬بوضع‭ ‬المجسم‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بإبقاء‭ ‬الشكل‭ ‬الحالي‭ ‬للمدينة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬ملامحها‭ ‬نظرا‭ ‬لرمزيتها‭ ‬وارتباطها‭ ‬بتاريخ‭ ‬المدينة‭.‬

وعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الردود‭ ‬على‭ ‬المقترحات‭ ‬السابقة‭ ‬منها‭ ‬رد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بعدم‭ ‬الممانعة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تركيب‭ ‬شاشة‭ ‬إلكترونية‭ ‬للإعلانات‭ ‬والتدريبات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬أبوصبح‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترفع‭ ‬طلبات‭ ‬الإعلانات‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلانات‭ ‬ليتم‭ ‬دراستها‭ ‬وفقا‭ ‬للإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬المعنية‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬إفادة‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬أرض‭ ‬لإنشاء‭ ‬مأتم‭ ‬على‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بالرد‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬مخططات‭ ‬جميع‭ ‬الجزر‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬أراضي‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالجزيرتين‭ (‬13‭) ‬و‭(‬14‭) ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬جامع‭ ‬وعدد‭ ‬5‭ ‬مساجد‭ ‬للأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كون‭ ‬الأراضي‭ ‬الواقعة‭ ‬بالجزيرتين‭ (‬11‭) ‬و‭ (‬12‭) ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ (‬11‭) ‬لبناء‭ ‬جامع‭ ‬كبير‭ ‬لصالح‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭.‬

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